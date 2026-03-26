新北市藍綠白政見交鋒 老屋建電梯 李四川給誘因

新北市長選戰加溫，選將拋出政見牛肉，要展現治理能力。新北逾三十年老屋有一百萬戶，更新牛步，老人困老宅問題嚴峻，國民黨新北市長參選人李四川提老屋建電梯給誘因，民眾黨黃國昌談社宅藍圖，二○三四年要達成三點一萬戶目標。民進黨蘇巧慧曬國會成績單，凸顯「溫暖創新會做事」形象。

雙北老屋密度高，李四川表示，現行制度須申請建照，要取得住戶同意，程序繁複，資源看得到吃不到，最大困難在於一樓住戶不需使用電梯，且電梯落椿點通常在一樓停車位或庭院，須優先解決一樓停車問題。

為提高一樓住戶配合意願，李四川主張免費提供住家附近公私有停車場專屬車位給一樓屋主。此政策目的在於讓長輩不再是從家中窗戶看外面，能真正走出家門。

黃國昌昨談社宅願景，新北目前社宅約一萬戶，市府興建完成有七千戶，他構想是興建中、規畫中一點二萬戶將接手蓋完，將活用可開發土地再興建一點二萬戶包括社宅、可負擔宅及高齡友善社宅，實現全齡居住正義，目標是二○三四年能達成興建三點一萬戶社宅。

對於李四川的老宅電梯政策，黃陣營說，支持此一方向，從一樓住戶停車補償、周邊車位取得，到整體財政負擔與資源分配公平性，要有完整規畫與制度設計。

新北都更處指出，市長侯友宜上任後，二○一九年推電梯特快車方案，提供程序簡化、定額補助與限時獎勵，二○二四、二○二五年滾動修法提高補助金額為每案最高三百四十萬，降低同意比率門檻，鼓勵老舊公寓增設電梯。新北增設電梯補助累計申請三十六案、核准二十三案，量能有提高。

都更處分析，老公寓增設電梯難處在於法定空地被占用或違章使用、樓梯出入口臨法定騎樓、無遮簷人行道或建築線，社區意願整合及費用分擔都是關卡。

另，蘇巧慧陣營昨公布國會成績報告，除爭取新北市超過百億元經費，也提出九項法案修正草案，蘇巧慧上個會期獲「公民監督國會聯盟」第十五度評鑑為優秀立委，連續十二會期獲優秀立委肯定。