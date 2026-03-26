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藍白共識全民調！翁壽良、張啓楷誰出戰嘉義市長 4月6日揭曉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
藍白昨在嘉義市鈺通飯店舉行閉門協商，雙方各派4名代表深入討論民調整合細節，最終達成全民調共識，確定將於4月6日公布整合結果，國民黨參選人翁壽良（左）、民眾黨參選人張啓楷（右）受訪。記者魯永明／攝影
藍白昨在嘉義市鈺通飯店舉行閉門協商，雙方各派4名代表深入討論民調整合細節，最終達成全民調共識，確定將於4月6日公布整合結果，國民黨參選人翁壽良（左）、民眾黨參選人張啓楷（右）受訪。記者魯永明／攝影

年底嘉義市長選戰，藍白各提名翁壽良、張啓楷參選，昨天兩邊陣營各派四名代表在嘉市鈺通飯店舉行閉門協商，歷經超過三個小時達成關鍵共識，將採全民調方式，四月六日公布勝出者代表藍白聯盟出戰市長，未勝出者也不得脫黨競選且須全力輔選。

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嘉市長黃敏惠昨正好在同一飯店出席宴會，得知整合結果後特地上樓致意，她表示，樂見藍白加速整合，「未來不論由誰出線，都將全力輔選」，力拚守住嘉市政權。

此次協商除翁壽良、張啓楷出席，國民黨組發會主委李哲華、國民黨嘉市黨部主委蔡明顯、前立委江義雄，與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨副秘書長兼黨民調中心主任謝泊泓、民眾黨中央委員許正憲到場，過程理性平和。

會中拍板，民調將安排在清明節三天連續假期進行，以市話為調查工具，並由藍白雙方共同推薦的三家民調公司執行，用對比式民調，納入翁壽良、張啓楷，以及民進黨提名的王美惠競比，最終結果採內參方式處理，不對外公開細部數據，僅公布勝出人選。

據了解，協商過程一度出現歧見，尤其在民調方式上，民眾黨陣營原主張納入三成手機樣本，但國民黨堅持全面採用市話調查，此外，是否在題目中標註政黨名稱也引發討論；最終民眾黨在兩項爭議上均做出讓步，同意採市話方式，並在民調題目中冠上政黨標籤，使協商順利收斂。

根據協議結果，無論哪一方勝出，另一方須無條件支持，形成「藍白合」最終整合陣線，全力爭取勝選。此舉也讓嘉義市成為繼新北市、宜蘭之後，藍白整合進度領先的縣市之一，讓嘉市長選戰進入白熱化。

周榆修 王美惠 藍白合 張啟楷 嘉義

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