台東年底縣議員村里長等選舉 民進黨共提名8人

民進黨完成台東縣年底基層選舉第一階段提名，縣議員和鄉鎮市民代表都僅在台東市區提名，前者提名3人、後者提名4人。至於村里長部分，則僅提名1人。

民進黨台東縣黨部今天公告基層選舉提名人，台東縣議會共有30席議員，民進黨僅在第一選區台東市提名3席，分別為現任的簡維國、黃治維及新人陳炫諭，其餘13個鄉鎮未提名縣議員參選人。

在鄉鎮市民代表方面，台東縣14個鄉鎮市總共有136席代表，民進黨僅在台東市的19席代表中提名4席，其中3人為現任代表，分別是王泰捷、陳金溪、蔡政家；另一人是由里長轉換跑道的黃啟川，其餘13個鄉鎮117席均未提名。

在村里長方面，14個鄉鎮市僅海端鄉崁頂村提名邱守常，其餘村里未提名。

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠表示，這次名單經由黨部嚴謹篩選，不僅考量服務經驗，更注重選民開拓性，希望能紮實基層耕耘，提升民進黨在台東的執政版圖。下一波將是鄉鎮市長的提名或徵召。