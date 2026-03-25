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最後一刻才湊齊參選費…藍營陳冠安走破兩雙鞋拚港湖關鍵一席

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為拚國民黨港湖關鍵一席，國民黨新人陳冠安(左)引英國首相邱吉爾的名言，強調「年輕人別無所有，唯有熱血與汗水，我會戰鬥到底！」。圖／陳冠安提供
為拚國民黨港湖關鍵一席，國民黨新人陳冠安(左)引英國首相邱吉爾的名言，強調「年輕人別無所有，唯有熱血與汗水，我會戰鬥到底！」。圖／陳冠安提供

國民黨北市議員第一梯次黨內提名登記今天截止，第二選區內湖南港將提名五席，新人、青年部前主任陳冠安今天完成登記，由於新人加現任登記五席，將不用辦理初選。為拚國民黨港湖關鍵一席，陳冠安引英國首相邱吉爾的名言，強調「年輕人別無所有，唯有熱血與汗水，我會戰鬥到底！」。

2026九合一選舉

陳冠安今天登記時表示，新人參選之路極為不易。投入選戰半年來，他靠著雙腳走過800公里的路，累計超過130萬步，過程中甚至走壞了兩雙鞋、腳踝扭傷多次。由於資源匱乏，他至今未掛出一面看板，全靠親手投遞5萬份文宣及10萬包面紙與選民接觸，手部也因此時常佈滿被信箱與紙張割傷的傷痕。

針對高達55萬元的初選保證金與登記費，陳直言，這對節省度日的新人來說是「天價」。他透露，之所以分兩天完成領表與登記，正是因為直到最後一刻才籌齊借到參選費用。所幸因港湖區僅他一名新人登記，確定免除民調初選，為他省下一筆負擔。

他表示，雖然距離正式選戰還有八個月，但他會繼續秉持「天道酬勤」的信念。沒有資源，就繼續以勤走基層的方式，證明「勤走也能出頭天」，力拚為國民黨在港湖區奪下關鍵一席。

國民黨 北市

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