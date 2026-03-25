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國民黨桃園市議員提名作業起跑 首日22人領表12人完成登記
國民黨桃園市黨部今啟動2026地方選舉議員候選人提名作業，今天領表人數共22名，12人完成登記，名單除了老將爭取連任，也不乏新人登記挑戰。
2026九合一選舉
2026地方選舉，國民黨桃園市議員提名作業今明2天開放領表，受理登記至3月27日下午4時止，除新屋區無提名名額，全市其他13個選區（含原民）預計提名37席，婦女保障名額10席，登記人數超過提名人數將辦初選。首日各區領表登記狀況如下：
領表：黃婉如、詹江村、陳美梅、凌濤、林政賢。
登記：黃婉如、詹江村、陳美梅、林政賢。
第二選區（龜山區）
領表：江冠妤、孫韻璇。
登記：無。
第三選區（八德區）
領表：楊朝偉、劉茂羣、朱珍瑤。
登記：楊朝偉、劉茂羣。
第四選區（蘆竹區）
領表：張桂綿。
登記：無。
第七選區（中壢區）
領表：葉明月、邱奕勝、梁為超、李慶融。
登記：葉明月、邱奕勝、梁為超。
第八選區（平鎮區）
領表：陳韋曄、黃敬平。
登記：黃敬平。
第九選區（楊梅區）
領表：羅志強、周玉琴。
登記：周玉琴。
第十三選區（平原區）
領表：王仙蓮、陳姿伶。
登記：無。
第十四選區（山原區）
領表：張倉豪。
登記：張倉豪。
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