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國民黨桃園市議員提名作業起跑 首日22人領表12人完成登記

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市黨部今起受理市議員後選人提名領表登記。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市黨部今起受理市議員後選人提名領表登記。記者陳俊智／攝影

國民黨桃園市黨部今啟動2026地方選舉議員候選人提名作業，今天領表人數共22名，12人完成登記，名單除了老將爭取連任，也不乏新人登記挑戰。

2026九合一選舉

2026地方選舉，國民黨桃園市議員提名作業今明2天開放領表，受理登記至3月27日下午4時止，除新屋區無提名名額，全市其他13個選區（含原民）預計提名37席，婦女保障名額10席，登記人數超過提名人數將辦初選。首日各區領表登記狀況如下：

領表：黃婉如、詹江村、陳美梅、凌濤、林政賢。

登記：黃婉如、詹江村、陳美梅、林政賢。

第二選區（龜山區）

領表：江冠妤、孫韻璇。

登記：無。

第三選區（八德區）

領表：楊朝偉、劉茂羣、朱珍瑤。

登記：楊朝偉、劉茂羣。

第四選區（蘆竹區）

領表：張桂綿。

登記：無。

第七選區（中壢區）

領表：葉明月、邱奕勝、梁為超、李慶融。

登記：葉明月、邱奕勝、梁為超。

第八選區（平鎮區）

領表：陳韋曄、黃敬平

登記：黃敬平。

第九選區（楊梅區）

領表：羅志強、周玉琴。

登記：周玉琴。

第十三選區（平原區）

領表：王仙蓮、陳姿伶。

登記：無。

第十四選區（山原區）

領表：張倉豪。

登記：張倉豪。

梁為超 地方選舉 黃敬平

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