國民黨桃園市議員提名作業起跑 首日22人領表12人完成登記

國民黨北市議員第一梯次今最後一天登記，台北花卉公司副董事長黃子哲下午完成登記。黃子哲透露，他昨才正式確定要爭取黨內提名，表示自己現在是牛棚投手，暗諷黨內同志已被裁判認定犯規，隨時可能被驅逐出場，他準備好了備戰救援，服務士林北投鄉親為國民黨拿下這一席。

2026-03-25 16:46