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高喊拒絕抓耙不要背骨！賴苡任、陳重文恐涉黨紀 黃子哲登記選士北議員

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃子哲透露，他昨才正式確定要爭取黨內提名，表示自己現在是牛棚投手，暗諷黨內同志已被裁判認定犯規，隨時可能被驅逐出場，他準備好了備戰救援，服務士林北投鄉親為國民黨拿下這一席。記者林麗玉／攝影
黃子哲透露，他昨才正式確定要爭取黨內提名，表示自己現在是牛棚投手，暗諷黨內同志已被裁判認定犯規，隨時可能被驅逐出場，他準備好了備戰救援，服務士林北投鄉親為國民黨拿下這一席。記者林麗玉／攝影

國民黨北市議員第一梯次今最後一天登記，台北花卉公司副董事長黃子哲下午完成登記。黃子哲透露，他昨才正式確定要爭取黨內提名，表示自己現在是牛棚投手，暗諷黨內同志已被裁判認定犯規，隨時可能被驅逐出場，他準備好了備戰救援，服務士林北投鄉親為國民黨拿下這一席。

2026九合一選舉

黃子哲今天也帶了一隻抓耙子道具，大酸同選區的競選對手，「如果壞人可以加權百分之百，好人都很難當選」，並高喊「拒絕抓耙子、不要背骨仔」。

國民黨將在士林北投提名五席，除現任議員汪志冰、張斯綱外，陳重文因涉台智光等案，目前是否遭黨中央考紀會停權未定；另外爭取提名的新人賴苡任在罷免吳思瑤期間，遭檢舉損害黨譽，市黨部考紀會送請黨中央處分，據了解，目前也尚未有結果。其他登記參選的新人還包括前議員林瑞圖之子林揚庭，黃子哲今也完成登記。

黃子哲今受訪表示，他今天登記的一個立場是「選而不競、備戰後援」，簡單講就是一個牛棚的投手，因場上投手一些不正當手法被裁判認定已犯規，隨時可能被驅逐出場，所以他準備好了，要來備戰救援。

黃子哲透露，原本他沒有很高意願參選，但如果他不來登記，就有可能讓一個備受爭議的人被提名，這是很多國民黨人不願樂見，所以他今天是背負很多人期待，「國民黨需要的是脫胎換骨，不是黑心背骨。」

黃子哲今天也砲火對向競爭對手，提出兩個疑問，第一，為什麼當時罷免期間，把自己的同志都害得去蹲苦窯。現在出賣的人開心到市黨部登記參選，被出賣的人卻傷心離開市黨部？第二個疑問，為什麼一個被考紀會認定傷害黨譽的同志至今毫無悔或歉意？連前主委黃呂錦茹當初受訪都說「傷害太深」，結果這個人還大搖大擺高調參選，難道是把國民黨當塑膠嗎？

黃子哲說，他今天也有三個感謝，首先要感謝他的女朋友慷慨解囊，才在今天早上湊齊50萬登記參選；第二個感謝是要感謝一個神祕的民調土豪，因前幾天一分民調，在他沒有宣布參選，沒廣告、沒花錢做看板文宣下，還意外民調拿到20幾趴支持。

黃子哲說，第三個感謝是要感謝台北市考紀會委員，之前做了公正且正確的認定，拜託考紀委員要盡快做出懲處，「正義也許會遲到，但不會不到」。

對於陳重文可能不排除脫黨參選？黃子哲說，不管哪一個政黨，如果自己的黨員同志脫黨參選，一定是政黨自己本身不樂見，第二也一定會影響選情，過去士林北投就有前車之鑑，當事人可以參考過去的案例，就可以知道怎麼做，才是對自己或國民黨最好的。

黃子哲透露，他昨才正式確定要爭取黨內提名，表示自己現在是牛棚投手，暗諷黨內同志已被裁判認定犯規，隨時可能被驅逐出場，他準備好了備戰救援，服務士林北投鄉親為國民黨拿下這一席。記者林麗玉／攝影
黃子哲透露，他昨才正式確定要爭取黨內提名，表示自己現在是牛棚投手，暗諷黨內同志已被裁判認定犯規，隨時可能被驅逐出場，他準備好了備戰救援，服務士林北投鄉親為國民黨拿下這一席。記者林麗玉／攝影

台智光 張斯綱 黃子哲 國民黨 陳重文

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