民眾黨嘉義縣市議員徵召提名名單公布 母雞帶小雞全面開打

嘉義市長選戰藍白整合民調倒數，民眾黨提名市長參選人、嘉義黨部主委張啓楷，與國民黨市長參選人翁壽良民調，4月6日公布結果，藍白合定調，民眾黨中央委員會今天通過徵召嘉義縣市議員人選，展現由上而下全面布局打選戰決心。

民眾黨嘉市東區徵召提名林昱孜參選。她與嘉義黨部主委張啓楷成立東區聯合服務處，形成「母雞帶小雞」戰略布局。張啓楷親自帶隊掃街、造勢，協助林昱孜提升曝光與支持度，力拚東區搶下1席。林昱孜出身護理師，曾投入本屆議員選舉落選，選後深耕基層、持續服務地方，累積人脈與能見度。再度披掛上陣，被視為民眾黨在嘉市東區重要布局人選，盼東山再起，為黨爭取突破。

另，民眾黨首度插旗嘉義縣議員選戰，在第四選區（朴子市、東石鄉、六腳鄉）徵召提名新人萬家甫參選，53歲萬家甫、高苑科技大學經營管理研究所碩士，曾任高雄市活力草根發展協會創會理事長，目前是虎豹企業社負責人。

據了解，萬家甫由民眾黨中評委劉家榮引薦，遷戶籍東石鄉參選為民眾黨開疆闢土，提出推動興建東石鄉至澎湖跨海大橋構想，為沿海尋求發展新契機。此外，他有道教「中國嗣漢張天師府特派上清五雷大法師」身分，增添話題性。隨著藍白合民調倒數，民眾黨嘉縣市展開市長議員母雞帶小雞作戰，從市區到沿海鋪陳選戰版圖。嘉市藍白整合結果出爐後，如何整合支持力量、發揮母雞帶動效應，將成為選情關鍵。