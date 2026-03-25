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台中議員參選人吳文豪家有變故退選 民進黨傾向另徵召他人
民進黨今（25）日舉行中執會，選對會報告時提及違反黨紀檢舉案，即桃園市議員參選人胡家智被控利用「寒冬送暖」公益活動賄選，透過里長發送千元生活用品大禮包，由於該案正在司法單位調查，待結果出爐，再由中執會處理。
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選對會也提及，高雄議員參選人吳昱鋒因違規掛上與賴清德合照看板，經黨部勸說後也未下架，將懲處口頭警告加沒收保證金；此外，已通過初選的台中議員參選人吳文豪因家有變故決定退選，空缺傾向由選對會另徵召其他人選。
此外，民進黨祕書長徐國勇指出，本周就會完成所有直轄市初選民調，另接到總統府推薦監察委員的函文，會秉持用人唯才原則、不以政黨設限蒐集名單。
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