竹縣初選之爭…憂徐欣瑩脫黨參選？ 國民黨：遊戲規則都非常清楚

國民黨新竹縣長初選之爭，預計25日到27日將展開電話民調，28日舉行黨員投票，預計人選當天出爐。現任立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢雙方持續廝殺，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，雙方陣營對初選遊戲規則都非常清楚，相信不只徐欣瑩認為志在必得，陳見賢也有必勝的把握。

國民黨新竹縣長初選持續延燒，陳見賢被控有一清管訓檔案，徐欣瑩喊話應啟動排黑審查以及暫停初選，尹乃菁則再度強調，陳見賢符合初選資格殆無疑義。

媒體詢問，是否擔心徐欣瑩未來會脫黨參選，尹乃菁認為，這是假設性問題，對徐欣瑩而言，這場初選應該是志在必得；現在初選過程中，不管是徐欣瑩、陳見賢，對於初選遊戲規則都非常清楚，相信不只徐欣瑩認為志在必得，陳見賢也有必勝的把握；初選目的就是讓民眾 、黨員，在初選程序中選出最好人選。