涉台智光等案…陳重文今登記披藍袍 被問「是否脫黨參選」回應了

國民黨北市議員第一梯次今最後一天登記，士北議員陳重文下午親自到市黨部登記，由於陳涉台智光案一審被判有罪，是否會遭停權取消提名資格黨中央還沒有結論。對於2026若遭停權是否會脫黨選？陳說，這是假設性問題，他服務基層12年，不會辜負基層選民期望，會爭取連任作為最大目標。

陳重文今天下午兩點左右赴市黨部登記提名爭取連任，陳強調，他現在還是黨員，他有責任要幫中國國民黨在士林北投開疆闢土；第二，也要幫市長蔣萬安延續市政，這也是他一直以來的參選理念，他是依照黨章來登記，還沒有判定之前，他都可以登記。

至於黨中央後來要怎麼樣去處理？陳說，尊重黨的機制，但他也想跟士林北投在地支持他的民眾回報，他有基層支持者的期待，會盡全力幫國民黨開疆拓土，幫蔣萬安延續市政，爭取連任為最大的考量。

陳重文說，他在地方經營12年，從沒中斷地方服務，包括基層建設、需要到市府議會發聲，他都沒有間斷，尤其休會期間，他的書面質詢也是所有議員最多，不管任何時間地點都希望為士林北投在地民眾發聲、延續服務、延續建設，從沒有間斷。

陳重文說，他也相信從政同志在地方上的努力，黨中央有看見，至於黨中央是不是有其他整體考量，他都予以尊重，但他也再一次強調，「不會辜負士林北投基層選民的期望，會努力連任，爭取讓中國國民黨版圖擴大最大的一個公約，盡最大的努力讓蔣萬安的施政，能夠有多一個支持的議員。」

媒體問，是否脫黨參選會是選項？陳重文說，這是假設性的問題，他服務基層12年，基層的期盼跟基層的在地聲音，他一定會重視，會爭取連任作為最大的目標努力，服務士林北投選民，及爭取地方建設，並為市長蔣萬安捍衛施政延續。