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嘉市長選戰傳言藍綠「惠惠互換」 張啓楷闢謠黃敏惠承諾全力輔選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰，地方盛傳國民黨籍市長黃敏惠與民進黨提名市長參選人、立委王美惠，「職位互換」傳言，民眾黨提名市長參選人張啓楷受訪澄清。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰，地方盛傳國民黨籍市長黃敏惠與民進黨提名市長參選人、立委王美惠，「職位互換」傳言，民眾黨提名市長參選人張啓楷受訪澄清。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫，地方盛傳國民黨籍市長黃敏惠與民進黨提名市長參選人、立委王美惠，「職位互換」傳言，民眾黨提名市長參選人張啓楷受訪澄清指出，傳言純屬謠言，他提出三大理由說明「絕無可能」，並透露黃敏惠親口承諾，藍白整合出最強人選後，將全力投入輔選。

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張啓楷批謠言民進黨陣營放話，他在基層走訪確實聽過「藍綠惠惠互換」的聲音，但他認為這應是民進黨陣營放出的消息。他強調，黃敏惠已澄清，呼籲市民切勿聽信。張啓楷具體列舉傳言無法成立的三大原因： 政治立場鮮明： 黃敏惠身為國民黨資深黨員，曾任副主席及代理主席，施政表現優異。在當前民進黨執政引發民怨、藍綠對立嚴峻的環境下，國民黨市長不可能轉向支持民進黨市長參選人。

地方黨部情緒， 國民黨嘉義市黨部先前曾遭檢調大規模搜索與起訴，基層幹部與支持者情緒緊繃。若黃敏惠此時協助王美惠，恐導致市黨部強烈反彈甚至「炸鍋」。 中央大環境限制： 去年民進黨推動大規模罷免藍營32位立委，藍綠互信基礎薄弱。在如此緊繃政黨競爭下，完全沒有「藍綠合」的空間。

且黃敏惠承諾藍白整合後全力以赴輔選，張啓楷透露，黃敏惠在與他及王育敏會面時，已明確表達立場。黃市長強調「藍白一定要合」，並當面承諾：「只要藍白合成功，產生最強的人選，我一定會全力以赴幫忙輔選。」張啟楷表示，「謠言止於智者」，目前最重要的目標是完成地方整合。他呼籲嘉義市民支持藍白共同推出的最強人選，展現團結決心。

王育敏 嘉義 王美惠

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