傳沈伯洋取代鄭麗君戰北市 王世堅：還是要讓最強的出來

民進黨台北市長人選遲未拍板，傳出行政院副院長鄭麗君確定因台美關稅等政務排除參選布局，綠營擬鎖定立委沈伯洋出戰。民進黨立委王世堅表示，鄭麗君仍是最佳人選，「還是要最強的出來」，但沈伯洋也是適合人選，具備法律專業與執著，能導正台北市前市長柯文哲的獨斷作風。

傳出民進黨派沈伯洋出戰是為打兩岸牌，能「困住」台北市長蔣萬安，蔣說，不該為選舉自縛手腳。王世堅表示，蔣萬安政治企圖心強，必然會全台輔選，誰也困不住，他認為不該刻意操作議題牽制，應聚焦台北市政檢討，而非去扯兩岸議題。

年底九合一選戰結果，將牽動2028賴清德總統連任氣勢，民進黨內力拱對美談判有功的主帥鄭麗君出征，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安；據了解，縱使黨政高層持續「扶君」，卻因近期美國最高法院裁定對等關稅違憲，以及美國對台啟動301條款出現變數，提名機率大幅降低。

王世堅指出，鄭麗君是最強人選，不僅學養俱佳、才德兼備，過去文化部、副院長的歷練，再到赴美談判，每個過程處理得縝密周延，且邏輯清楚，並對每件事奮戰到底，實屬優秀人才，這一點他非常肯定，「以旁觀者來看，我還是希望我們黨就是要讓最強的出來」。

針對民進黨可能轉而鎖定沈伯洋出戰，其一原因是可以透過兩岸議題對抗蔣萬安。王世堅表示，他不認為選舉過程需要操作議題，但沈伯洋確實是好人選，在立法院共識兩年對各項議題都有深入研究，且不限於兩岸議題，他認為沈非常適合，只是他最初最看好的是鄭麗君，畢竟對她的了解與認識較深；沈伯洋也同樣優秀，但最終仍交由黨部做最後決定。

王世堅說，沈伯洋的特質與優點就是就是他的執著，以及法律專業，這部分非常值得肯定，畢竟台灣是民主法治社會，任何掌握大權的人，如首都市長，所有政策決定要基於法律規範，就能導正台北市前市長柯文哲過去一廂情願、自以為是且獨斷的做法。

媒體關注，民進黨意圖要提出將蔣萬安「困在台北市」的人選，蔣萬安上午反嗆，不該只想著選舉反而自縛手腳。王世堅說，他與蔣看法一致，民進黨並非要操作議題與蔣對壘或牽制，光台北市政就有許多值得檢討之處，這些就談不完，不會再扯兩岸議題。

王世堅指出，不論選情如何，蔣萬安一定會照既定行程，因為參選首都市長本就是全台領頭羊，不論選情好壞，必然會到外縣市輔選；何況蔣萬安政治企圖心強烈，「他真想去，誰也困不住他。若是懶惰、沒企圖心，誰催促、鼓勵也沒用」，只是外溢成效如何，尚屬未定之天。