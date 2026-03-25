快訊

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

誰買的？鴻海最後一盤爆3,302張買單 股價收復200元

聽新聞
0:00 / 0:00

傳沈伯洋取代鄭麗君戰北市 王世堅：還是要讓最強的出來

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／本報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／本報系資料照片

民進黨台北市長人選遲未拍板，傳出行政院副院長鄭麗君確定因台美關稅等政務排除參選布局，綠營擬鎖定立委沈伯洋出戰。民進黨立委王世堅表示，鄭麗君仍是最佳人選，「還是要最強的出來」，但沈伯洋也是適合人選，具備法律專業與執著，能導正台北市前市長柯文哲的獨斷作風。

2026九合一選舉

傳出民進黨派沈伯洋出戰是為打兩岸牌，能「困住」台北市長蔣萬安，蔣說，不該為選舉自縛手腳。王世堅表示，蔣萬安政治企圖心強，必然會全台輔選，誰也困不住，他認為不該刻意操作議題牽制，應聚焦台北市政檢討，而非去扯兩岸議題。

年底九合一選戰結果，將牽動2028賴清德總統連任氣勢，民進黨內力拱對美談判有功的主帥鄭麗君出征，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安；據了解，縱使黨政高層持續「扶君」，卻因近期美國最高法院裁定對等關稅違憲，以及美國對台啟動301條款出現變數，提名機率大幅降低。

王世堅指出，鄭麗君是最強人選，不僅學養俱佳、才德兼備，過去文化部、副院長的歷練，再到赴美談判，每個過程處理得縝密周延，且邏輯清楚，並對每件事奮戰到底，實屬優秀人才，這一點他非常肯定，「以旁觀者來看，我還是希望我們黨就是要讓最強的出來」。

針對民進黨可能轉而鎖定沈伯洋出戰，其一原因是可以透過兩岸議題對抗蔣萬安。王世堅表示，他不認為選舉過程需要操作議題，但沈伯洋確實是好人選，在立法院共識兩年對各項議題都有深入研究，且不限於兩岸議題，他認為沈非常適合，只是他最初最看好的是鄭麗君，畢竟對她的了解與認識較深；沈伯洋也同樣優秀，但最終仍交由黨部做最後決定。

王世堅說，沈伯洋的特質與優點就是就是他的執著，以及法律專業，這部分非常值得肯定，畢竟台灣是民主法治社會，任何掌握大權的人，如首都市長，所有政策決定要基於法律規範，就能導正台北市前市長柯文哲過去一廂情願、自以為是且獨斷的做法。

媒體關注，民進黨意圖要提出將蔣萬安「困在台北市」的人選，蔣萬安上午反嗆，不該只想著選舉反而自縛手腳。王世堅說，他與蔣看法一致，民進黨並非要操作議題與蔣對壘或牽制，光台北市政就有許多值得檢討之處，這些就談不完，不會再扯兩岸議題。

王世堅指出，不論選情如何，蔣萬安一定會照既定行程，因為參選首都市長本就是全台領頭羊，不論選情好壞，必然會到外縣市輔選；何況蔣萬安政治企圖心強烈，「他真想去，誰也困不住他。若是懶惰、沒企圖心，誰催促、鼓勵也沒用」，只是外溢成效如何，尚屬未定之天。

台美關稅 柯文哲 沈伯洋 蔣萬安 王世堅 台北市選舉

延伸閱讀

嗆柯文哲章蓋下去就要負責 王世堅：市長任內過度自信 忽視專業

鄭麗君走不開？傳綠擬推沈伯洋戰北市 藍營酸「不能只靠抹紅」

綠派沈伯洋戰北市困住他？ 蔣萬安：每天只想選舉而自縛手腳

影／綠營北市人選未定 周玉蔻嗆若提名「他」要扔雞蛋…王世堅酸回

相關新聞

嘉市長選戰傳言藍綠「惠惠互換」 張啓楷闢謠黃敏惠承諾全力輔選

嘉義市長選戰升溫，地方盛傳國民黨籍市長黃敏惠與民進黨提名市長參選人、立委王美惠，「職位互換」傳言，民眾黨提名市長參選人張啓楷受訪澄清指出，傳言純屬謠言，他提出三大理由說明「絕無可能」，並透露黃敏惠親口承諾，藍白整合出最強人選後，將全力投入輔選。

傳沈伯洋取代鄭麗君戰北市 王世堅：還是要讓最強的出來

民進黨台北市長人選遲未拍板，傳出行政院副院長鄭麗君確定因台美關稅等政務排除參選布局，綠營擬鎖定立委沈伯洋出戰。民進黨立委王世堅表示，鄭麗君仍是最佳人選，「還是要最強的出來」，但沈伯洋也是適合人選，具備法律專業與執著，能導正台北市前市長柯文哲的獨斷作風。

藍白整合嘉市長選戰關鍵民調清明登場 4月6日揭曉勝負

嘉義市長選戰升溫，在野陣營整合出現重大進展。國民黨與民眾黨上午在嘉義市鈺通飯店舉行閉門協商，雙方各派4名代表針對民調整合細節深入討論，歷經超過3小時會議，最終達成關鍵共識，確定將於4月6日公布整合結果，勝出者將代表藍白聯盟出戰，挑戰民進黨提名的王美惠。

柯文哲操盤嘉市藍白合 京華城案先變綠營提款機？

京華城案明天宣判，民眾黨創黨主席柯文哲日前南下嘉義市助選張啟楷，「消遣」民進黨對手王美惠騎機車，「不是市長該做的事」；張啟楷是柯唯一答應出任總幹事的參選人，民進黨顯然在意，前總統蔡英文馬上PO文陪王美惠爬山，自爆小狗「異父不同母」的笑哏，綠營接手批柯踩飛輪收錢。嘉義市長選戰這一局，顯然精彩可期。

鄭麗君走不開？傳綠擬推沈伯洋戰北市 藍營酸「不能只靠抹紅」

民進黨台北市長人選遲遲未拍板先前傳出副院長鄭麗君出戰，但現傳出台美關稅尚未明朗，出戰機率大幅降低，改鎖定立委沈伯洋出戰。綠議員表示，沈具有高聲量、國安背景，是刺客型選手，能使對手正面回應，創造翻轉台北機會；藍議員則反酸，民進黨想變意識型態選戰，本意不是服務市民，「管理台北市不能只靠抹紅」。

謝國樑宣布三節敬老金放寬加碼 童子瑋陣營批抄襲基市府表尊重

基隆市長謝國樑昨宣布「基隆長樂六五專案」，設籍滿3年的65歲長者今年中秋節發6500敬老禮金；三節敬老禮金明年起也從3千元加碼到6500元，放寬領取資格，約8萬7千人受惠。民進黨市長參選人議長童子瑋陣營今批謝國樑抄襲童子瑋的政見。市府回應，市府認真做事，尊重各界意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。