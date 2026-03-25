藍白整合嘉市長選戰關鍵民調清明登場 4月6日揭曉勝負

嘉義市長選戰升溫，在野陣營整合出現重大進展。國民黨與民眾黨上午在嘉義市鈺通飯店舉行閉門協商，雙方各派4名代表針對民調整合細節深入討論，歷經超過3小時會議，最終達成關鍵共識，確定將於4月6日公布整合結果，勝出者將代表藍白聯盟出戰，挑戰民進黨提名的王美惠。

會中拍板，民調將安排在清明節三天連續假期進行，採「全民調」形式，以市話為調查工具，並由藍白雙方共同推薦的3家民調公司執行。對比式民調將納入國民黨參選人翁壽良、民眾黨參選人張啓楷，以及民進黨王美惠競比，最終結果採內參方式處理，不對外公開細部數據，僅公布勝出人選。

根據協議，無論哪一方勝出，另一方須無條件支持，形成「藍白合」最終整合陣線，全力爭取勝選。此舉也讓嘉義市成為繼新北市、宜蘭之後，藍白整合進度領先的縣市之一，為年底選戰投下震撼彈。

協商過程一度出現歧見，尤其在民調方式上，民眾黨原主張納入3成手機樣本，但國民黨堅持全面採用市話調查；此外，是否在題目中標註政黨名稱也引發討論。最終民眾黨在兩項爭議上均做出讓步，同意採市話方式，並在民調題目中冠上政黨標籤，使協商順利收斂。

值得一提的是，會議尾聲時，現任嘉義市長黃敏惠正好在同一飯店出席宴會，得知整合結果後特地上樓致意。她表示，樂見藍白加速整合，未來不論由誰出線，都將全力輔選，力拚守住嘉義市政權，延續地方發展。

此次協商，國民黨組發會主委李哲華、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯、前立委江義雄及市長參選人翁壽良，與民眾黨秘書長周榆修、市長參選人張啓楷、 民調中心主任及嘉義黨部幹部許正憲等人在鈺通大飯店協商民調。雙方互動理性平和，成功為整合跨出關鍵一步，也讓嘉義市長選戰正式進入白熱化階段。