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李四川提老屋電梯難推動 黃國昌競辦：樂見跟進高齡友善政策

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川臉書針對老舊公寓加裝電梯發文，圖為永和永平段增設電梯。圖／新北市政府提供
國民黨新北市長參選人李四川臉書針對老舊公寓加裝電梯發文，圖為永和永平段增設電梯。圖／新北市政府提供

國民黨新北市長參選人李四川臉書針對老舊公寓加裝電梯發文，新北市長參選人黃國昌競總發言人戴于文表示，讓長輩能夠安心出門、打造高齡友善城市，這樣的方向完全支持，也樂見李四川能跟進提出高齡友善的政策主張。

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戴于文表示，不過，也必須要誠實指出，老屋加裝電梯不只是理念問題，而是高度複雜的系統工程。從一樓住戶的停車補償、周邊車位取得，到整體財政負擔與資源分配公平性，都需要完整規畫與制度設計，若缺乏完整配套，僅提出碎片化的補貼與誘因，政策不僅難以落實，更可能衍生資源分配不公的疑慮。

戴于文強調，黃國昌團隊已經提出完整且可執行的方案。以「中央補助、新北加倍」為原則，在內政部「老宅延壽機能復新計畫」的基礎上，只要家中有65歲以上長者，新北市政府將依中央補助額度等比例加碼，每棟最高補助可達1000萬元，全面協助老屋加裝電梯與無障礙設施改善，讓政策真正有誘因、也有執行力。

戴于文表示，也理解不是每一棟老公寓都能在短時間內完成電梯加裝，因此，提出第二層支持機制，針對樓梯間修繕與公共空間無障礙改善，提供最高80萬元補助，希望在最短時間內就能感受到生活品質的提升。

戴于文也認為，新北市是一場君子之爭，大家共同提出政策願景，一起打造更好的新北。未來黃國昌團隊也會持續提出更完整的規畫，讓每一位長輩都能安全、便利、有尊嚴地生活在這座城市。

新北 電梯 戴于文

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