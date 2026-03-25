鄭麗君走不開？傳綠擬推沈伯洋戰北市 藍營酸「不能只靠抹紅」

民進黨台北市長人選遲遲未拍板先前傳出副院長鄭麗君出戰，但現傳出台美關稅尚未明朗，出戰機率大幅降低，改鎖定立委沈伯洋出戰。綠議員表示，沈具有高聲量、國安背景，是刺客型選手，能使對手正面回應，創造翻轉台北機會；藍議員則反酸，民進黨想變意識型態選戰，本意不是服務市民，「管理台北市不能只靠抹紅」。

民進黨議員洪健益表示，沈伯洋長期深耕國安、民防、認知作戰與犯罪學領域，建立起清晰且具說服力的專業形象，在Threads更累積超過30萬粉絲，相較蔣萬安7萬多粉絲，贏的不只是人氣，更能快速觸及年輕族群、擴散議題、創造話題的即戰力。

洪健益說，台北選戰更需要一位能打破濾鏡、直球對決的刺客型選手，這樣的能力不只用於選戰，也是一種城市治理優勢，且沈的國際觀、重視國安與宏觀視野，能提升台北市安全與韌性，沈更能使對手正面回應，將戰場拉回「國安、認知作戰、兩岸忠誠」等核心議題，同時能外溢擴大小雞支持基礎，達到母雞帶小雞、小雞拉母雞目的，為民進黨在台北創造翻轉契機。

國民黨議員曾獻瑩表示，民進黨若推沈伯洋來選台北市長，除表示找不到人了，還想把首都市長選舉操作為意識型態選戰，只為了困住蔣萬安而不是要服務市民，痛批，「這種賣亡國感的老劇本早就跟台北市的需求嚴重的脫節」。

曾獻瑩呼籲，台北市民要的是便捷的交通、友善的托育、長者的照顧等，「管理台北市不能只靠抹紅」想靠意識型態來做政治鬥爭來選舉，相信市民眼睛是雪亮的。