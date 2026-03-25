謝國樑宣布三節敬老金放寬加碼 童子瑋陣營批抄襲基市府表尊重

基隆市長謝國樑昨宣布「基隆長樂六五專案」，設籍滿3年的65歲長者今年中秋節發6500敬老禮金；三節敬老禮金明年起也從3千元加碼到6500元，放寬領取資格，約8萬7千人受惠。民進黨市長參選人議長童子瑋陣營今批謝國樑抄襲童子瑋的政見。市府回應，市府認真做事，尊重各界意見。

童子瑋「進步基隆辦公室」政策部主任吳挺鋒今上午說，童子瑋早在1月30日提出三節敬老金加倍政見，從3000元加碼到6000元；謝國樑昨天提出的6500元，其中6000元是比照抄襲、跟進，500元則是另外加碼。

吳挺鋒表示，謝國樑如果心照顧長者早就可以做了，但去年度預算不編、今年三月臨時會不提，如今跟進、抄襲童子瑋政見，為了選舉還是為了長輩？法源在哪？財財在哪也都沒有說清楚，應修訂「基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例」，尚未定案前如何確定要發放6500元，並不是謝國樑說了算。

吳挺鋒表示，過去3年謝國樑都沒有加碼，選舉到了才緊張，沒有法源畫大餅，許多市民擔心信口開河，如同己上次他開的「染疫慰問金」政見，只會再次跳票。

吳挺鋒指出，童子瑋的政見法源、預算和步驟非常明確，未來將依法提案並於當選後立即提出自治條例修正案送交議會，公開討論金額與資格細節；進行相關預算盤點，秉持「零基預算」精神，檢視基隆市現有低效益的無效預算，精準挪用於長者照顧，確保財政紀律。

謝國樑昨天說，市府完整評估減債、財政負擔及財源，決定推出「基隆長樂六五專案」，他強調是在預算法、公共債務法規範的債限範圍內，不排擠現有交通、都市更新等重大建設，優先照顧基隆長者。

謝國樑指出，基隆是有溫度的城市，照顧長者是台灣重要的社會趨勢，政府應承擔更多責任。很多長者一輩子為家庭、為這座城市打拚，現在年紀大了，市府有責任讓他們過得更安心、有依靠、有尊嚴。