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差點遭黨停權！賴苡任今早登記初選 稱有民意基礎「選民盼世代交替」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨北市議員第一波初選登記今截止，士林北投選區面臨3搶2戰況，擬參選人賴苡任（右）今天上午與松信選區滿志剛一同現身登記，賴喊話，走訪基層民眾期盼「世代交替」盼年輕人能站出來對抗民進黨。記者洪子凱／攝影
國民黨北市議員第一波初選登記今截止，士林北投選區面臨3搶2戰況，擬參選人賴苡任（右）今天上午與松信選區滿志剛一同現身登記，賴喊話，走訪基層民眾期盼「世代交替」盼年輕人能站出來對抗民進黨。記者洪子凱／攝影

國民黨北市議員第一波初選登記今截止，士林北投選區面臨3搶2戰況，擬參選人賴苡任今天上午與松信選區滿志剛一同現身登記，賴喊話，走訪基層民眾期盼「世代交替」盼年輕人能站出來對抗民進黨，自己也感受到選民對他的期待，民調也有一定基礎，也要負責任站出來，盼能獲得更多支持。

2026九合一選舉

士林北投此次欲投入初選的包含去年參與罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任、前議員林瑞圖之子林揚庭，以及昨天領表的花卉公司副董事長黃子哲，3人將爭取2席提名席次，近日更傳出一份民調，賴已超過4成支持度領先林、黃兩人。

不過賴苡任先前被檢舉傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等案，更一度被考紀會送請黨中央處分，但經考紀會退件兩次，目前地方黨部未再送件，賴登記初選沒有問題。

賴苡任今天上午也到黨部登記初選，賴表示，今天登記參選是有民意基礎，這是對選民負責任的行為，關於近期民調也值得參考，也是透過科學方法了解自己當地情況，台灣選舉至今民調一定有參考價值，這段時間勤走基層也感受到選民對他的期待。

賴苡任表示，現在大環境藍綠相當對立，無論是對抗民進黨還是替國民黨辯護，選民都期待年輕人站上第一線，至於現階段可能多一位競爭者，他表示，黃子哲過去有很豐富選舉經驗，未來有機會也會向他請教，如何在黨內獲得更多支持。

林瑞圖 考紀會 張斯綱

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