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徐欣瑩陸空戰齊發拚最後衝刺 多位立委輪番助陣到竹縣催票

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩這兩天下午、晚間在多位國民黨立委的陪同下，前往各鄉鎮掃街拜票，要催出支持者票源。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩這兩天下午、晚間在多位國民黨立委的陪同下，前往各鄉鎮掃街拜票，要催出支持者票源。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長黨內初選民調今起連續三天正式啟動，新竹縣長參選人、立委徐欣瑩陸、空戰齊發，展開最後衝刺。國民黨立委連日輪番前來新竹縣為徐欣瑩助陣拜票，今日上午由藍營立委涂權吉陪同湖口市場掃街，下午黨團書記長林沛祥、游顥、顏寬恒將現身陪同徐欣瑩至北埔、峨眉、寶山進行車隊掃街，催出支持者票源。

2026九合一選舉

上午桃園市楊梅區立委、同為客家子弟的涂權吉陪同徐欣瑩掃街拜票，涂權吉說，今天專程來為徐欣瑩加油，肯定徐欣瑩問政專業且是理工博士，是新竹縣乃至台灣不可多得的人才，國民黨立委們傾全黨之力，就是要力挺最優質的徐欣瑩；徐欣瑩未來擔任縣長，也會攜手竹縣周邊縣市打造北北基桃竹生活圈以及桃竹竹苗大矽谷計畫。

同時，徐欣瑩今天也發布「國會大團結、懇請顧電話」催票影片，國民黨黨團全體立法委員全力支持為徐欣瑩站台，高喊「新竹縣的未來有最堅強的立委做後盾」、「新竹大團結、唯一支持徐欣瑩」，展現國民黨團全黨力挺徐欣瑩擔任新竹縣長的強大氣勢。

且諸多藍委也與徐欣瑩同框讚聲，如林沛祥肯定徐是清白且戰力最強人選；陳玉珍讚「新竹縣要前行，科技專業徐欣瑩」；徐巧芯則肯定徐欣瑩「可帶著高科技學經歷讓新竹縣成為更好的城市」，其他還有賴士葆、牛煦庭、陳菁徽、廖先翔、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、張智倫、游顥、翁曉玲、林倩綺、邱鎮軍等藍委，齊聲表達唯一支持的堅定立場。

徐欣瑩表示，感謝許多立委從上周起開始前來新竹縣替她輪番助陣，更感謝立院黨團的全力支持以及涂權吉立委上午陪同掃街，未來她擔任縣長，新竹縣的發展將會有立法院當作最強後盾。徐欣瑩也強調未來將透過「雙AI願景」，用科技的腦以及有愛的心，打造AI智慧政府以及長壽又健康的「長健之鄉」，近日也提出敬老愛心卡從500元加碼提高到1000元、讓中小學生實現「人人有平板」接受AI教育薰陶等智慧治理與優化教育政見。

涂權吉說，今天專程來為徐欣瑩加油，肯定徐欣瑩問政專業且是理工博士，是新竹縣乃至台灣不可多得的人才。圖／徐欣瑩競辦提供
涂權吉說，今天專程來為徐欣瑩加油，肯定徐欣瑩問政專業且是理工博士，是新竹縣乃至台灣不可多得的人才。圖／徐欣瑩競辦提供

上午桃園市楊梅區立委、同為客家子弟的涂權吉陪同徐欣瑩掃街拜票。圖／徐欣瑩競辦提供
上午桃園市楊梅區立委、同為客家子弟的涂權吉陪同徐欣瑩掃街拜票。圖／徐欣瑩競辦提供

牛煦庭 黃健豪 陳玉珍 徐欣瑩

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