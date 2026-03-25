民眾黨中市北屯市議員初選邱于珊勝出 言明未來會跟「他」一起打拚

台中市議員北屯選區在2026年選舉新增一席，民眾黨有吳皇昇和邱于珊相爭。今天民調結果出爐，由邱于珊勝出，代表民眾黨參選。對此，邱于珊說，她要謝謝大家的支持，未來會好好打拚，為民眾黨在北屯爭取一席市議員，她聲明支持立法院副院長江啟臣參選台中市長，同時還會跟隨他的腳步，一起建設大台中。

邱于珊在北屯區耕耘已久，曾分別代表親民黨和民眾黨3度參選市議員和1次以無黨籍參與立委補選都敗北，此次算是捲土重來。也因為北屯區增加1個席次，讓她看到機會。

她說，最要感謝的是大家對她的支持，未來會爭取提高老人年金至1萬元，育兒補助希望增至每月兩萬元。這段期間她都跟著江啟臣跑基層，邱于珊說，希望未來能和江啟臣一起為大台中打拚。