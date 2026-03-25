南投縣長許淑華推老人健保免費 對手温世政說話了：早建議過縣府

南投縣長許淑華去年拋出補助全縣長者健保費自付額，縣府昨宣布4月上路，且不排富；由於年底改選縣市長，被視為政見「牛肉」搶攻老人選票。對此，民進黨籍縣長參選人温世政樂觀其成，但強調，民進黨團早在5年前就建議過縣府。

去年民進黨發動大罷免期間，許淑華多次為馬文君、游顥兩名黨籍立委站台，並提及規畫補助全縣65歲以上長者、55歲以上原住民健保費；縣府則於昨天召開記者會宣布，4月啟動全縣老人健保費補助，每月上限826元，且不設排富門檻。

由於，南投縣已是超高齡社會，老人選票兵家必爭，補助老人健保費趕在今年底改選縣市長選舉前上路，被視為政見「牛肉」。對此，民進黨籍縣長參選人温世政表示，對該政策方向樂觀其成，期許縣府行政效率能跟進，盡速達到政策目標。

但溫世政強調，根據內政部統計，南投65歲以上的長者有10.7萬人，占比高22.84%，而南投邁入超高齡社會已逾3年之久，南投縣議會民進黨黨團早在2020年時就有建議縣府，對於老人健保費應予以補助，不過當時並沒有順利推動。

他表示，具醫學背景的他將針對偏鄉醫療、長照醫療、在宅安全、友善城市空間、多元生活保障與補助、延緩失能、在地老化、預防醫學推動、社區支持系統強化等，提出完整的老人福利政策構想，為長輩建構更為完善的社福制度與生活環境。

此外，他將發揮醫學專業，提升南投人的就醫權益與保障，並擴大公共醫療體系服務量能，增加醫療資源可近性，盡心守護全南投縣的縣長。