國民黨台中市議員提名34席 北屯、豐原新人提名採民調決定

民進黨目前進行台中市議員初選民調，國民黨台中市黨部已確定提名現任31位國民黨籍議員，加上北屯提名2位新人，豐原提名1位新人，確定提名34席；第二階段其他選區若有新人堅持要參選，黨中央4月底將進行不公布的內參民調評估，第三階段則考慮友黨是否有提名空間。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興指出，國民黨市議員共31位競選連任，原本潭雅神地區的羅永珍要交棒給兒子，最後改繼續爭取連任，待黨中央審核後，就會宣布登記時間。

蘇柏興說，北屯區因人口增加可能增一席，加上議員陳成添不連任，有2至3席新人空間，但目前有4人參選，將會進行民調，若第3席能贏民眾黨，則提名3席，若無法贏民眾黨則禮讓不提名。后里豐原區因現任議員張瀞分不連任，有1席新人空間，但有2人參選，也會民調決定。

蘇柏興說，國民黨台中市議員下屆至少提名34席，若其他選區也有新人要參選，但評估後已無空間，會請黨中央進行內參民調評估。

蘇柏興提到，國民黨提34席，加上與國民黨友好的無黨籍現任市議員陳廷秀、徐瑄灃、林昊佑，共37席，已經過半。國民黨在台中市的提名以勝選與和諧為考量，需考量民眾黨及無黨籍等友黨，第三階段5月的提名會考量選區是否有空間增提一人，實力若不及民眾黨就不提名。