民眾黨中市北屯市議員初選邱于珊勝出 吳皇昇：接受並祝福

台中市議員北屯選區在2026年選舉新增一席，民眾黨有吳皇昇和邱于珊相爭。今天民調結果出爐，由邱于珊勝出，代表民眾黨參選。對此，吳皇昇在第一時間即在臉書宣布此事，表示要向所有在這段時間給予他鼓勵、期許他能為北屯帶來改變的朋友們「深深鞠躬，由衷感謝」並誠摯祝福邱于珊能在北屯拿下一席。

吳皇昇電話受訪時說「有很多複雜的因素，先走到這兒了」並表示全然接受這個結果，往後會先返回學校繼續教職，再思考其他。

他在臉書上說「遺憾。盡了全力，但結果仍辜負期待」這次黨內初選的市話全民調中，許多複雜因素，我未能勝出。回顧這段時間，我與團隊傾盡全力，走遍北屯的各個角落，試圖將我們堅持的新政治理念與新價值傳遞出去。然而，最終的數據結果確實讓人感到遺憾，對於沒能達成大家的期望，感到非常抱歉。

吳皇昇說，​儘管結果不如預期，但會完全尊重台灣民眾黨的初選機制與民調結果。民主的過程就是如此，有競爭才有進步，無論這樣的機制大家有任何討論，但這是黨的制度，我對此予以絕對的尊重。

這次的挫敗，最大的責任在於他自己，是他個人的努力還不夠，沒能讓更多鄉親看見並認同他的願景。他會深刻檢討，同時也要特別感謝太太和孩子這陣子的包容與體諒，讓我可以毫無保留地在外拼搏。

他說，要誠摯地恭喜並祝福「于珊姐」期盼她能帶著大家對民眾黨的期許，繼續在北屯深耕，全力以赴，為台灣民眾黨在北屯區順利拿下一席，為地方帶來更好的發展。