竹縣長初選倒數..神力女超人許淑華力挺陳見賢 攜手談區域合作

國民黨新竹縣長初選倒數3天，今起實施全民調，參選人、新竹縣副縣長陳見賢與「神力女超人」南投縣長許淑華近日同台台交流，聚焦觀光發展、農產合作與區域治理，展現跨縣市整合的新方向。雙方透過實地觀摩與政策交流，強調未來將推動區域聯盟，提升整體競爭力。

許淑華指出，觀光發展需跳脫單一縣市思維，透過區域合作串聯中台灣及中南部資源，進行整體行銷，才能有效帶動人流與產業發展。同時，她也分享縣政推動成果，包括大幅提升學校整修經費，強化教育環境，並推動「幸福巴士」照顧偏鄉長輩交通需求，以及建立送藥到府系統，改善偏鄉醫療可近性。

陳見賢表示，新竹縣擁有科技與產業優勢，未來將結合觀光與文化資源，推動「區域聯合觀光」，串聯桃竹苗與中台灣旅遊路線，提升停留時間與消費效益。他強調，觀光不只是景點建設，更是整體產業鏈的整合，將透過節慶活動、文化體驗及智慧行銷，打造多元旅遊模式。

在農業合作方面，陳見賢指出，新竹縣目前有13鄉鎮各農會體系，將持續加強農會支持，包括補助農具設備、優化糧倉設施，並推動農產品「自產自銷」機制，降低中間成本，提升農民收益。其中，新竹縣柿餅產業占全台約85%加工量，具備高度競爭力，未來可與南投仁愛、信義等地夏季蔬果形成季節互補，拓展市場通路。

雙方也就文化觀光與文創產業合作交換意見，盼將地方文化轉化為觀光與經濟動能。關鍵時刻，兩人同台互相肯定，也凸顯區域治理趨勢。陳見賢表示，透過資源共享與策略聯盟，讓地方發展共同成長。