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新北民進黨議員第11選區初選結果出爐 張錦豪、蔡美華出線
新北市第十一選區（汐止、金山、萬里）民進黨議員初選民調結果出爐，總合三家民調公司結果，新潮流現任議員張錦豪以27.95%支持度拿下第一，正國會蔡美華13.45%居次，兩人搶下民進黨2席提名席次；新潮流朱誼臻在初選臨時轉戰汐金萬選區，過程雖努力經營催票，最後拿下4.74%遺憾落馬。
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地方人士指出，張錦豪長期深耕地方，從擔任立委沈發惠助理做起，基層實力穩固，此次拿下第一名並不意外；至於兩位新人，雖然起步較晚，但因新北市議員民調時間相對較晚，也讓她們有更多曝光與發揮空間。
張錦豪受訪表示，一路走來的努力與堅持，感恩汐止、金山、萬里鄉親的肯定，接下來的路仍然充滿挑戰，相信憑著這份初衷與熱情，一定能繼續為大家帶來更多改變與希望。
張錦豪說，接下來的目標就是全力守住民進黨在這個選區提名的兩席，他雖與蔡美華分屬不同派系，但選戰期間仍會合作無間，全力協助蘇巧慧選上市長。
蔡美華則表示，感謝鄉親支持，今天下午就會啟動車隊掃街謝票，晚間也前往黃昏市場持續站路口，並規畫將所有曾拜訪過的地點再次走訪，逐一向選民表達感謝；初選時間短暫，仍有許多地方尚未深入，會持續跟議員周雅玲以「地毯式」方式全面走訪基層。
蔡美華說，這次能夠通過初選，一方面仰賴周雅玲團隊全力支援，另一方面自身團隊年輕，在空戰與議題操作上持續發揮，未來將聚焦汐金萬地區的重要建設與政策討論。
蔡美華指出，民進黨在汐金萬有兩席空間，她跟錦豪議員都是年輕世代，未來也會跟他請益，在相關議題互相合作，一起守住民進黨兩席，讓蘇巧慧當選市長後能夠衝刺市政。
地方人士指出，蔡美華與朱誼臻雖然都是新人，關鍵在不再競選連任的周雅玲將全部選戰資源投注在蔡美華身上，不僅帶著她跑，團隊也全力協助，是她能夠取得門票的關鍵。
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