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「雙姝」初選現火花！李明璇、楊智伃團隊因麥克風爆衝突 原因曝
國民黨北市議員第一波初選登記今截止，其中松山信義選區「5搶2」競爭激烈，選區新人不約而同選在今早登記，不過兩位國民黨前發言人李明璇、楊智伃「雙姝」團隊卻因麥克風音響出現小衝突，也讓現場增添火藥味，事後李表示有點小誤會，也有和對方道謝。
2026九合一選舉
國民黨第一波北市議員初選登記今天最後一日，不少人趕在今天上午前往登記，松信5位新人小雞楊智伃、李明璇、許原榮、滿志剛、李煥中爭搶2席提名，上午也陸續抵達完成登記，楊智伃今天上午也在立委陳菁徽陪同下搶頭香登記，隨後其他人也陸續完成登記。
不過登記過程也發生小插曲，由於楊智伃團隊今天上午先到現場，並接受媒體聯訪並自帶音響、麥克風，不過聯訪結束後，由於其餘新人賴苡任、滿志剛、李明璇陸續到現場，並繼續使用該組麥克風，但李在受訪時，楊的支持者疑將音響拿走，雙方幕僚人馬一度爆發衝突，場面尷尬。
李明璇事後表示，由於自己也有帶音響、麥克風，剛好跟楊智伃帶的設備是同一廠牌，連接頻道不小心連到楊的音響，後續也有和幕僚了解狀況，但都是有點小誤會，後續也有和對方道謝，就是互相合作、廣結善緣。楊智伃則表示，現場大家都是使用他們帶來麥克風發表談話，也很樂意開放大家使用，祝福所有登記同志好朋友，一起加油。
藍委羅智強今天也陪同李明璇、陳冠安登記初選，不過羅晚間還要陪楊智伃掃街，被問是否年輕世代都支持，羅則表示「眼裡只有李明璇」。
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