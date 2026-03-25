藍營松信參選激烈...「他」不選成5搶2 李明璇笑稱：鬆口氣

國民黨北市黨部今辦理議員初選第一波作業，話題聚焦在參選人數5搶二、新人高話題量的松山信義選區。由於立委徐巧芯辦公室主任陳暉昨在臉書上宣布未完成領表、不參選，媒體詢問其他候選人，李明璇笑稱鬆一口氣，而楊智伃則說，會向陳請益地方事務。

參選人楊智伃今早搶頭香，她由立委陳菁徽等好友助陣來登記。楊表示，松信不是一般的黨內初選，而是全國矚目，她的參選也是代表國民黨要往前、一群年輕人要為中華民國而戰的路線。

緊接著是由滿志剛與士北參選人賴苡任的陪同登記。滿志剛說，在大家喊出唯一支持民調的時候，他會以系列文宣，想好怎麼替在地民眾服務，訴求政見，同時也會站路口、掃市場。

高話題量的參選人李明璇則是與港湖參選人陳冠安、立委羅智強一同來登記。李明璇說，自己沒有太多資源，用著一步一腳印，走訪完松信74個里，在走訪基層的同時，也朝著從政初衷「讓社會少一個政客，多一個市民發聲的勇者。」前行。

港湖參選人陳冠安也介紹，新人資源匱乏，真的要靠每一步勤走基層，在最後一哩路，也希望大家能夠持續給予支持。

最後則是立法院長韓國瑜親自拍片力挺的參選人許原榮，與前老闆、前立委費鴻泰，以及韓家軍代表的媒體人王淺秋來登記。他說，松信是生活成長地方，在費、韓身上積累不同視角，這次松信有兩席空間，因此希望能替選民來服務。

另外，針對立委徐巧芯辦公室主任陳暉，確定不參選。李明璇開玩笑說鬆口氣，但一方面覺得民調費用少一個分母。楊智伃則說，昨天有在貼文下方留言，也會向他吸收在地經驗。許原榮說，有競爭都是好事，投入在地關心議題。

參選人楊智伃（右）今早搶頭香。記者洪子凱／攝影

立法院長韓國瑜唯一力挺的參選人許原榮，與前老闆、前立委費鴻泰（左），以及韓家軍代表的媒體人王淺秋（右）來登記。記者洪子凱／攝影