新北國影中心二期延宕6年 黃國昌：成本暴增誰買單？

台中市議員北屯選區在2026年選舉新增一席，民眾黨有吳皇昇和邱于珊相爭。今天民調結果出爐，由邱于珊勝出，代表民眾黨參選。對此，吳皇昇在第一時間即在臉書宣布此事，表示要向所有在這段時間給予他鼓勵、期許他能為北屯帶來改變的朋友們「深深鞠躬，由衷感謝」並誠摯祝福邱于珊能在北屯拿下一席。

2026-03-25 12:24