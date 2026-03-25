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新北國影中心二期延宕6年 黃國昌：成本暴增誰買單？
國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，成為選舉年攻防議題。民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨表示，中央將依原計畫全力支持國影二期留在新莊，並建置停車場。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，民進黨跳票6年，有跟新北市民解釋嗎？興建成本暴增幾十億，請問誰要負擔？誰要買單？
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黃國昌今受訪時，提及新莊國影二期土地問題，黃國昌說，行政院前院長蘇貞昌2020年承諾，由中央政府全額補貼要蓋國影二期，2022年要動工，結果到現在，一塊磚都沒有蓋，整整跳票六年，整個民進黨政府上上下下，包括現在要參選新北市長的蘇巧慧，有出來講一句話嗎？有跟新北市民解釋，為什麼民進黨跳票跳了6年？
黃國昌表示，國影二期就是要庫存電影膠卷，保存電影記憶，他絕對贊成，但有更好的地方，可以結合八里林口的智慧倉儲，新莊副都心這塊地，他主張收回，打造平價藝文展演空間、打造親子友善的公園，而且提供800個停車位。
黃國昌批評，但沒想到過了2個多禮拜，昨天蘇巧慧突然大動作宣布，已經成功爭取中央政府承諾要全額出資興建國影二期。6年前蘇貞昌不是承諾過了嗎？然後徹底跳票，到了現在又變成蘇巧慧成功爭取中央政府全額補貼，請問過去這6年民進黨在幹嘛？那裡適合蓋國影二期嗎？跳票6年，興建成本暴增幾十億，請問誰要負擔？誰要買單？
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