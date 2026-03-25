若選到底李四川就掛了？黃國昌：君子之爭、用政見爭取支持

民眾黨創黨主席柯文哲昨天接受媒體專訪時提到，民眾黨只要新北市長參選人黃國昌選到底，國民黨新北市長參選人李四川就掛了。黃國昌今天出席社宅政見發表會受訪，他與川伯溝通愉快，這是一場君子之爭，是用政見爭取選民支持。

黃國昌表示，已開始在跟國民黨談政黨合作協議，他就跟台灣社會報告，民眾黨有最大的誠意跟善意，用最好的方式選出最強的團隊，給所有的新北市民最好的治理，他說到做到。目前已跟社會報告共同政見，政黨合作協議也正式簽署，非常有秩序的，依照跟社會的承諾，一步一步向前走。

黃國昌說，在過去幾個月，兩個政黨在台灣民主史上，從來沒有聯合政府經驗的情況，可以走到這一步，不僅是兩個政黨所邁出的勇敢一步，也是台灣民主的一大步。落實在新北市，一樣的態度、一樣的原則，就是會朝這個目標前進，三角形的兩邊和會大於第三邊。

黃國昌指出，到目前為止，他跟川伯溝通愉快，這是一場君子之爭。要讓所有的新北市民看到，民眾黨跟國民黨不僅是君子之爭，是用政見來爭取選民的支持。而不是像民進黨用潑墨、抹黑、抹紅的方式來爭取選民的支持。