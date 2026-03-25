老屋電梯難推動 李四川：現行制度「看得到吃不到」 中央應鬆綁

國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜，針對臉書提出的老屋電梯新政見表示，新北市30年以上老屋約有100萬戶，更新速度有限，應優先解決長輩「走不出家門」的問題，未來將建議中央鬆綁法規，讓無障礙電梯設置更容易推動。

李四川指出，目前老屋更新曠日廢時，依現行進度，短期內難以全面改善居住環境。但對許多長輩而言，最迫切的不是都更，而是能否順利上下樓、走出家門。他說，過去公寓多未設電梯，即使現在政府提供補助，實務上仍難以申請。

他表示，現行制度須申請建照，且需取得所有住戶同意書，程序繁複，「看得到卻吃不到」。其中最大困難在於一樓住戶，由於不需使用電梯，多半不願負擔費用，加上空間可能已作為停車或庭院使用，導致整體推動卡關。

李四川說，未來若有機會為新北市服務，將建議中央調整相關規範，將無障礙電梯排除在建築法限制之外，改採許可制辦理，不必再經完整建照程序，讓政策從制度上鬆綁，提升可行性。

他強調，這項政策目的在於讓長輩不再只能在家中「從窗戶看外面」，而是能真正走出家門，同時也減輕年輕世代照顧長輩的負擔，優先解決高齡者行動不便的根本問題。