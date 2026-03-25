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民進黨台中市議員第14選區初選民調出爐 詹智翔過關

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2026年民進黨台中市議員第14選區初選民調結果今天出爐。圖／民進黨台中市黨部提供
2026年民進黨台中市議員第14選區初選民調結果今天出爐。圖／民進黨台中市黨部提供

民進黨台中市議員第14選區東勢、石岡、新社、和平區初選民調結果今天出爐，詹智翔過關，將代表民進黨參選該區市議員選舉。

2026九合一選舉

民進黨資深台中市議員蔡成圭不再參選連任，立法院民進黨團總召蔡其昌山城服務處主任詹智翔與石岡區九房里長張鴻斌登記，民進黨提名一席。

詹智翔是蔡其昌山線服務處主任，詹智翔說，他從小在山城長大，後來到台大求學、立法院工作，希望能為家鄉服務。

同樣參加初選的張鴻斌競選時表示，他當石岡區九房里長10年，擔任市議員蔡成圭特助11年，長期勤跑基層、服務地方的經驗，可以為山城爭取更多建設，地方他顧，議會他熟，山城他來拚。

2026年民進黨直轄市議員初選民調，今天進行民調區域為新北市第8選區(土樹、三鶯)，台中市第5選區(潭子、大雅、神岡)。

立法院民進黨團總召蔡其昌山城服務處主任詹智翔（中），登記參選民進黨台中市議員第14選區。記者游振昇／攝影
立法院民進黨團總召蔡其昌山城服務處主任詹智翔（中），登記參選民進黨台中市議員第14選區。記者游振昇／攝影

台中市石岡區九房里長張鴻斌（左二）登記參選民進黨台中市議員第14選區。記者游振昇／攝影
台中市石岡區九房里長張鴻斌（左二）登記參選民進黨台中市議員第14選區。記者游振昇／攝影

台大 立法院 民進黨

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