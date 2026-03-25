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國影二期延宕6年 李四川：年底若當選就由我來

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（右三）今前往蘆洲湧蓮寺參拜，針對國影二期進度進行回應，表示「如果到今年年底還沒有任何動作，那就由我來。」記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右三）今前往蘆洲湧蓮寺參拜，針對國影二期進度進行回應，表示「如果到今年年底還沒有任何動作，那就由我來。」記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜，接受媒體聯訪時針國影二期推動進度表示，該案已延宕多年，若中央遲未推動，未來不排除由新北市主導興建。

2026九合一選舉

有媒體提問，若當選會如何推動國影二期的進度，李四川回應，國影一期當時即使用新北市政府提供的土地興建，至於二期用地原為停車場，後續經都市計畫變更後調整用途，但自民國110年至今，新北市已等待約6年，仍未見中央具體推動進度。

他表示，過去不論在高雄市或新北市任內，多次參與行政院院會，也包括蘇貞昌當院長的期間，都未曾聽聞中央有明確推動國影二期的規畫，「但一到選舉，這件事情就被提出來討論」，質疑相關政策時機。

李四川強調，「如果到今年年底還沒有任何動作，那就由我來。」

新北 都市計畫 高雄市 李四川

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