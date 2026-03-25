聽新聞
0:00 / 0:00
國影二期延宕6年 李四川：年底若當選就由我來
國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜，接受媒體聯訪時針國影二期推動進度表示，該案已延宕多年，若中央遲未推動，未來不排除由新北市主導興建。
2026九合一選舉
有媒體提問，若當選會如何推動國影二期的進度，李四川回應，國影一期當時即使用新北市政府提供的土地興建，至於二期用地原為停車場，後續經都市計畫變更後調整用途，但自民國110年至今，新北市已等待約6年，仍未見中央具體推動進度。
他表示，過去不論在高雄市或新北市任內，多次參與行政院院會，也包括蘇貞昌當院長的期間，都未曾聽聞中央有明確推動國影二期的規畫，「但一到選舉，這件事情就被提出來討論」，質疑相關政策時機。
李四川強調，「如果到今年年底還沒有任何動作，那就由我來。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。