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與特定人士同框引質疑 李四川：公開餐會、與對方不熟

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）今前往蘆洲湧蓮寺參拜，針對近期合照爭議做出回應。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）今前往蘆洲湧蓮寺參拜，針對近期合照爭議做出回應。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜，接受媒體聯訪時，針對近日與天道盟要角游象賢合照引發外界質疑一事回應，當天為公開餐會場合，相關合照屬正常社交互動，強調「對方不熟」，也不可能逐一查證良民證再接受合照。

2026九合一選舉

李四川指出，該次合照發生於台北縣時期代表會相關人士舉辦的春酒餐會，現場除主席、副主席及地方人士等人參與外，也有見到不少民進黨人士出席，屬於一般性公開聚會。他說，當天依主辦單位安排進行合照，「這是很自然的事情」。

李四川表示，自己平時參加各類活動，常會有民眾或與會者要求合照，「我也不可能要求每一個人先拿出什麼證明，確認身分才合照」，認為不應過度解讀。

至於為何未第一時間主動說明，李四川回應，他當下即已對外說明該照片為餐會場合拍攝，並已發布新聞稿釐清，強調整起事件單純為公開活動中的合照。

新北 民進黨 國民黨 李四川

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