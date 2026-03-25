綠派沈伯洋戰北市困住他？ 蔣萬安：每天只想選舉而自縛手腳

2026民進黨派誰出戰蔣萬安人選未定，傳出夢幻人選、行政院副長鄭麗君出戰機率降低，高層可能改徵召不分區立委沈伯洋，媒體今天問北市長蔣萬安，傳出綠營想的不是怎麼贏、而是困住蔣萬安，要打抗中保台芒果乾？蔣萬安今天點出他的兩大在乎，並反酸民進黨被每天只想著選舉而自縛手腳。

蔣萬安今天上午出席台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan開幕，對於傳出民進黨2026將派沈伯洋出戰北市長選舉，媒體問，大罷免之後，民進黨再打抗中保台牌會有效？

蔣萬說，台北隊就是持續努力的為所有的市民來開路，即使困難依然勇於提出各項新政。

蔣說，「我們在乎的是怎麼樣為市民創造更大的福祉，怎麼樣為台北市的發展克服各項的困難，不要被困住；我們也在乎的是，台灣社會不要被每天只想著選舉而自縛手腳。」