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新北老屋都更要千年 李四川提這政策讓長輩能從老舊公寓輕鬆外出

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川認為要讓長輩能在老舊公寓外出，需要解決公寓加裝電梯做法，必須提高一樓住戶同意的誘因。圖／翻攝李四川臉書
李四川認為要讓長輩能在老舊公寓外出，需要解決公寓加裝電梯做法，必須提高一樓住戶同意的誘因。圖／翻攝李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，新北市屋齡超過30年老屋有100萬戶左右，要1000年才能完成新北市老屋都更，他是個務實的人，覺得在加速推動都更外，另一重點是為老舊公寓裝設電梯，但電梯落椿地點通常在一樓停車位或庭院，須優先解決一樓停車問題，他認為未來應解決一樓停車才能提高配合意願，他計畫將給予補助，目標是讓長輩能夠出門走走。

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李四川發文表示「你的阿公、阿嬤如果住在沒有電梯的老舊公寓裡，你一定會了解我的感受。生病的老人家，只能隔著窗戶往外看，很難走出家門。就算孩子們有心，就算有外勞看護協助，揹著長輩上下樓梯出門走走或是去看病，彼此都辛苦。」

新北市屋齡超過30年的老屋有100萬戶左右。他看過一篇報導，以過去幾年都更報拆的平均數量，要1000年才能完成新北市的老屋都更。他是個務實的人，覺得在加速推動都更以外，另一個重點應該是為老舊公寓裝設電梯。

老舊公寓裝電梯的最大阻力是一樓。電梯落椿在一樓是整合的最大困難，因為一樓完全不需要使用電梯，而且電梯落椿的地點往往是一樓的停車位或是庭院，因此必須優先解決一樓的停車問題。

市府不能從做功德的角度去要求一樓配合施做電梯，必須要能解決一樓的停車問題，才能提高一樓的配合意願，以下是我們未來會考慮採取的作法。

一、免費提供住家附近公有或私有停車場的專屬車位給一樓屋主，私有停車場部分由市府出面洽談優惠停車費；

二、由交通局在附近的道路畫設一個專屬使用的停車位給一樓屋主

三、由市府補助停車津貼給屋主。

李四川表示， 這是他目前對於說服一樓同意裝設所想到的方法，歡迎大家在底下留言區提供更好的建議。有人會質疑他這樣的作法涉及圖利。社會住宅政策不就是為了圖利年輕人嗎？租金補貼政策不就是為了圖利弱勢的租屋族嗎？他想要的就是讓行動不便的老人家能夠方便進出自己的家。他圖利的是他們，是為民興利。

新北 老屋 都更 李四川

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