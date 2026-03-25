觀察站／翻轉高雄 柯志恩須喚起市民改變的心

高雄市長選舉被視為藍營二○二六大選的指標戰役，然而綠營初選結束後，藍綠迄今尚未真正交鋒，整體選情反而急速降溫；柯志恩昨首波政見，隨即被對手以「陳其邁已在推動」潑冷水，亟需進一步強化說服力與差異化，才有望成為掀起選民求變的敲門磚。

高雄長期為綠營優勢選區，縣市合併以來執政廿五年，行政資源、地方組織與基層動員體系穩固紮實，尤其市長陳其邁施政滿意度持續走高，讓賴瑞隆即使在初選後面臨整合難題、身陷兒子校園霸凌負面聲量，仍未撼動基本盤。

柯志恩在本屆市長選舉拿下約四成選票，知名度、好感度都很高，從近期民調觀察走勢，下屆藍綠市長人選支持度不相上下，然而這樣的五五波態勢，並非樂觀的代表有把握綠地變藍天，更多反映的是中間選民的冷靜和觀望。

回顧二○一八年韓國瑜之所以能在綠營長期執政的高雄翻盤，關鍵在「貨賣得出去、人進得來，高雄發大財」口號直達民心的訴求，成功將經濟焦慮轉化為選票動能，最終獲得約百分之五十三點八的得票率。

柯志恩具備形象優質、論述理性的優勢，尚未建立起足以穿透選民情緒的感染力，另不能忽略的是，里長、議員及地方樁腳組織盤依舊是勝負關鍵，拉攏地方派系同樣是當務之急。

柯志恩想拚翻轉高雄，恐怕須同時達成提出清楚差異化論述、喚起市民想改變的心、扎根基層組織動員，綠油油的高雄選情便有機會重演當年「韓流」激戰。