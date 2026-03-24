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柯志恩政見提高雄亞灣發展、打造郵輪母港 藍綠議會互嗆

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天舉辦首場政見發表會，提出將市政府、議會搬遷到亞洲新灣區的二○五兵工廠區原址。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天舉辦首場政見發表會，提出將市政府、議會搬遷到亞洲新灣區的二○五兵工廠區原址。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人立委柯志恩昨辦首場政見發表會，提出南區定位「亞太運籌與智慧航太」，將高市府和議會搬遷到二○五兵工廠舊址、結合周邊港區打造郵輪母港，讓這塊區域變得比台北信義區更加繁華、成為全世界看見高雄的窗口。

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民進黨參選人立委賴瑞隆說，任何為高雄擘畫願景的行動都是民主政治正向的一步，但柯志恩近期提出的多項政見，部分內容與市府現行政策方向一致，也有與他過去在政見會中提出的主張相似之處。

柯志恩以「夢想海港、世界雄心」為主軸，提出「一個夢想、三個願望、五個均衡、七個願景、九個策略」組成的「一三五七九」政見，她說，亞洲新灣區的原二○五兵工廠占地約五十七公頃，已啟動土壤整治，未來朝國際金融商貿與高科技產業園區發展，是南高雄最具潛力的關鍵發展基地，市府、議會進駐此處不僅可加速開發進程，也能加速亞洲新灣區建設願景。

她也主張，高雄南區定位「亞太運籌與智慧航太」，高雄港打造為郵輪母港，除強化接駁系統，更應發展多點式商業節點，重新設計城市動線與觀光內容，是「走出去、世界走進來」的核心發展目標。

賴瑞隆表示，初選期間他有提出市政願景，對高雄長期發展及下階段城市未來的整體擘畫，主軸為促進大高雄整體均衡發展，將以此為基礎，包含產業升級、區域均衡、交通路網、青年發展、社福照顧等關鍵議題，循序向市民完整說明。

柯志恩提出政見也引發市議會藍綠隔空交鋒，市議會民進黨團表示，柯志恩政見「政見抄邁、空話學韓、避談擋預算」，包括市府與議會遷至亞洲新灣區無法說明細節、許多政策與市府現行措施高度重疊；國民黨高雄市議會黨團反擊稱，柯志恩的七大願景、九大方針，涵蓋產業、交通與教育等面向，具備完整施政藍圖，反觀賴瑞隆至今缺乏具體政見，籲選舉回歸對政策討論和政見比較，別為反對而反對。

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