新聞分析／長者健保補助不排富 考驗地方財政韌性

南投縣宣布全面補助六十五歲以上長者健保費，且不設排富門檻，展現「及人之老」的社福承諾，縣府在清償債務後，才加碼福利措施，可見考量過財政紀律，但從南投縣人口老化趨勢來看，這項「照顧長輩」的政策，已對地方財政韌性帶來考驗。

台中長盧秀燕首屆競選時，主打恢復長者健保補助，成為扳倒對手的主要政見之一。不過，即使台中市名列全台第二大都，也難逃老化趨勢，健保補助支出近三年增加近五億元。

南投縣人口高齡化程度更高，人口外流且稅收增加有限，隨老年人口膨脹，現在的福利將成為未來的財政壓力，而青壯年人口持續減少，也侵蝕南投縣稅基，福利支出將由納稅人承擔，衝擊世代分配正義，加劇年輕人的剝奪感。

以縣府估算，全面補助長者健保費每年支出十億元，恐緩步增加，且福利易放難收，也排擠其他建設或教育等支出，未來是否足夠財源支應？一旦財政惡化可能被迫緊縮或取消，反引起民怨。

學者分析，單純長者補助健保費邊際效益有限，若將相等預算投入布建長照據點、疾病篩檢或健康促進等政策，可延長健康餘命，降低醫療負擔，投資一塊錢能帶來超過一塊錢的成果。

不過，從免費營養午餐到長者健保費補助，地方百里侯在選票壓力下，不得不陷入福利競賽，但各縣市財政條件不同，一味追逐「撒幣式」的照顧政策，將排擠教育、建設或社福長期投資，真正受害的還是地方百姓。

高齡化是全國共同課題，各地推出照顧長輩的政策，形成一國多制，更需中央統一補助原則與財源分配，避免惡性競爭，更要兼顧區域公平，長者福利除補助外，強化健康與照護體系，才能提升高齡福祉，減輕世代壓力，建立可長可久的社會安全網。