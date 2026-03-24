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避相對剝奪感 學者籲長者健保補助應統一制度

聯合報／ 記者賴香珊余采瀅／連線報導

南投縣政府昨天宣布自四月一日起補助全縣長者健保費自付額，且不排富。學者認為立意良善，但無助延緩老化，也須避免壓縮其他資源，建議中央應思考統一制度，避免各縣市步調不一，國人產生相對剝奪感，落入政治考量的框架下。

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南開科技大學長期照顧與管理系系主任陳正益表示，全面補助長者健保費，一年能省下近萬元，減輕其經濟負擔；而不排富無須經過資產調查，提升行政效率，除了便民，還能確保所有長者就醫權益，立意良善是值得支持的社會福利政策。

陳正益說，補助健保費增加地方財政負擔，縣府必須確保該政策不會排擠其他社福或長照經費，更重要的是，偏鄉長期面臨長照資源不足、交通不便等問題，當地長者難以就醫，福利很可能「看得到、吃不到」。

東海大學會計系副教授陳岳鴻認為，南投縣政府因財政狀況改善，且相較都會區人口不多，又是老人資源較弱的縣市，縣府願意將財源用於社會福利上，並列為施政重點方向並不為過；或許南投老人排富人口並不多，自然也不需要排富。每個縣市狀況不一，人口與資源條件都不同，無法一概而論，像台中和南投施政優先順序就未必一樣，須綜合考量每個城市的結構與發展。

暨南大學長期照顧經營管理碩士在職學位學程特聘教授莊俐昕說，健保已讓國人醫療權趨近普及，無須再透過補助來證明，單純補助也無助延緩老化，對提升長照資源等更無連動效果。

莊俐昕表示，過去多採殘補式福利，將錢花在刀口上；隨世代思維改變，近年普及式福利漸成趨勢，像南投這次不排富，其他縣市可能會產生相對剝奪感，也讓這類加碼易落入政治考量框架，中央應思考統一制度，避免各縣市步調不一致狀況。

南投縣 長輩 健保 補助款

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