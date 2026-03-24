吸引選票 老人健保補助 成政見牛肉

年底改選縣市長，老人選票兵家必爭，補助老人健保費政見「牛肉」受矚目。南投縣府昨宣布，四月起補助全縣六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民健保費，每月上限八二六元，設籍當月就補助，且不排富。苗栗縣七月起也將補助八十歲以上長者、七十歲以上原住民健保費，也不排富，選舉福利戰硝煙味逐漸飄出。

低收、中低收長者健保費中央有補助辦法，其餘長者補助各縣市作法不一。六都目前都有補助，但補助對象所得稅率門檻從五％至廿％不等，六都以外人口最多的彰化縣、人口成長的新竹縣市都只補助中低收入長者。

回顧台中前市長胡志強曾補助長者健保費，繼任市長林佳龍改採實質排富，現任市長盧秀燕首屆主打恢復老人健保補助，成為扳倒林佳龍連任的主要政見之一。盧上任後的補助支出逐年增加，近三年從補助卅六萬人、年支出廿二點五億元，增加到四十萬人、廿八點四億元。

二○二二年六都中僅台南未補助長者健保費，選戰期間，國民黨候選人謝龍介主打「老人健保全額補助」，尋求連任的市長黃偉哲憂心排擠教育、托育等支出，保守以對，勝選後二○二三年仍開辦補助。當時政壇人士分析，兩人得票差距僅約四萬多票，老人健保全額補助等福利政策衝擊選情。

南投副縣長王瑞德昨宣布，南投邁入超高齡社會，長者醫療支出壓力大，社福資源少，在今年統籌分配稅款因修法獲挹注、去年縣債全數清償等條件下，四月起補助全縣長者健保費，估十萬人受惠，年度支出約十億元。

七月起，苗栗縣也要補助長者健保費。縣長鍾東錦表示，去年加徵印花稅挹注，可支付一年六個月的長者健保費支出，估二萬五千多人受惠，年支出二點五六億元；明年底印花稅收用罄，再研議財源。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安提醒補助應有長期穩定財源，不是只做一年半，萬一財源無著，政策結束後，長者又得承受壓力。

雲林縣長張麗善認為新財劃法尚未推行，基於城鄉差距且避免各縣市競爭，理應由中央執行才合理。未來候選人、立委張嘉郡首波政見列入老人健保補助，張麗善支持。

高雄市社會局表示，全市長者二月底已近五十七萬人，不排富將加重財政負擔；嘉義縣府也認為須再評估。彰化縣長者約廿四萬多人，支出龐大，且財劃法修正後財源未實質增加，縣府暫不考慮。