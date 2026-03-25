綠營初選 新莊雙姝出線 派系奧援成關鍵

綠營新北議員初選新莊區打頭陣，昨初選結果出爐，新潮流吳奕萱、正國會陳岱吟兩名女將成功突圍，現任林秉宥、翁震州也過關，前鄉民代表翁昭仁落馬。昨晚是汐金萬選區、今晚預計安排土樹三鶯選區民調作業，選將紛紛告急，站路口、車掃衝刺到最後一刻。

新莊選區應選七席，目前態勢是綠三席、藍三席、民眾黨一席。綠營力拚席次成長，英系議員鍾宏仁不選連任，他表態挺正國會新人陳岱吟，立委吳秉叡、吳思瑤為新人吳奕萱助攻，兩名女將在初選民調分別衝上一、二名。

翁昭仁曾是前議員陳科名辦公室主任，長年投入基層服務，具一定組織實力，但缺乏派系奧援，被擠出榜外。翁初選落敗第一時間在臉書發文說，自己努力不夠，未能通過初選，辜負大家期待。

林秉宥說，出線的四人都是幕僚世代參政，具備大選競爭力，有信心能在決賽為新莊多搶下一席。翁震州認為，兩名女性新秀對開拓年輕票有吸票作用，搭配老將的地面部隊，能將席次極大化。

國民黨現任議員戴湘儀不選，藍營局勢更為渾沌，泰豐里長王珮宇、市議員宋明宗前新莊服務處主任蕭夙玲爭取婦保名額，預計五月四至六日做民調一較高下。

藍綠白政黨在新莊各擁基本盤，三個主要政黨八人搶七席，選情激烈。民眾黨陳世軒尋求連任，聲勢不弱。戴湘儀表示，黨內初選前不會表態挺王珮宇或蕭夙玲，將支持黨最後提名的人選，並全力輔選。

綠營新北需要初選選區包含新莊、汐金萬、土樹三鶯，昨晚是汐金萬選區，該選區有現任議員張錦豪、新人蔡美華、朱誼臻三人，爭取二席機會，老將、新秀把握民調前關鍵時刻，透過陸戰、社群催票拚人氣。

藍營需要初選選區包括新莊、汐金萬、永和和板橋四區，汐金萬民調時間是四月十三至十五日，其餘安排在五月。