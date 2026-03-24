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影／基隆市長參選人童子瑋進步城市學習之旅 首站到屏東縣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
基隆市長參選人童子瑋24日展開「進步城市學習之旅」，首站到屏東縣作為學習起點，行程滿檔，下午在縣長周春米陪同下參訪九如鄉巴轆公園是屏北旗艦公園。記者劉星君／攝影
基隆市長參選人童子瑋24日展開「進步城市學習之旅」，首站到屏東縣作為學習起點，行程滿檔，下午在縣長周春米陪同下參訪九如鄉巴轆公園是屏北旗艦公園。記者劉星君／攝影

基隆市長參選人童子瑋今24日展開「進步城市學習之旅」，首站來到屏東縣作為學習起點，行程滿檔，一早先到車城的國立海洋生物博物館，接著到屏東市好屏生活長照館、Youbike站點，與九如鄉巴轆公園（屏北旗艦公園），並向縣長周春米請益。童子瑋說，許多建設與政策讓他獲益良多，將相關經驗帶回研究，為基隆打造全齡共好生活。

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童子瑋說，讓他印象深刻的是好屏生活長照館與九如鄉巴轆公園。好屏生活長照館以「預備老後生活」為核心理念，不只是提供照顧服務，更透過展示與體驗，讓民眾提前理解長照制度、輔具使用與家庭照顧模式，打造更有尊嚴與自主性的高齡生活環境。

童子瑋說，這樣的設計降低家庭壓力，讓長照政策更貼近民眾，是基隆未來在高齡社會中必須加速推動的方向。

最後一站到九如鄉的巴轆公園，縣長周春米全程陪同，包含建設旗艦公園發展沿革、公園特色，以及如何將屏東縣引進「兒童表意權」，將全縣打造為「遊戲城市」觀念。

童子瑋說，透過讓孩子參與公共空間設計，提升使用品質，更能培養公民意識與城市認同感，未來基隆在推動公園建設時，也應納入不同年齡層需求，打造真正共融的城市空間。

童子瑋也提到，屏東車站前YouBike，是許多基隆市民反映期待建設。屏東透過完整的公共自行車系統，建置超過百站據點，串聯車站、生活圈與觀光動線。基隆未來若推動「步行城市」與低碳交通，YouBike不只是交通工具，成為城市生活型態轉型重要基礎設施。

童子瑋表示，國立海洋生物博物館雖屬中央管轄，但因為牽動地方觀光與生態教育，可以跟周邊社區共同打造觀光廊帶，這也是他正在努力規劃的方向。海生館作為全國級的海洋教育與觀光據點，具備高度集客能力與教育功能，若能與地方景點、產業及交通串聯，可延長旅客停留時間，也能帶動整體區域發展。未來基隆也應思考如何整合港口、山海景觀與在地文化，形成完整的觀光路徑。

基隆市長參選人童子瑋24日展開「進步城市學習之旅」，首站到屏東縣作為學習起點，行程滿檔，下午在縣長周春米陪同下參訪九如鄉巴轆公園是屏北旗艦公園。記者劉星君／攝影
基隆市長參選人童子瑋24日展開「進步城市學習之旅」，首站到屏東縣作為學習起點，行程滿檔，下午在縣長周春米陪同下參訪九如鄉巴轆公園是屏北旗艦公園。記者劉星君／攝影

基隆市長參選人童子瑋24日展開「進步城市學習之旅」，首站來到屏東縣作為學習起點，行程滿檔，一早先到車城的國立海洋生物博物館。圖／童子瑋團隊提供
基隆市長參選人童子瑋24日展開「進步城市學習之旅」，首站來到屏東縣作為學習起點，行程滿檔，一早先到車城的國立海洋生物博物館。圖／童子瑋團隊提供

基隆市長參選人童子瑋24日展開「進步城市學習之旅」，首站到屏東縣作為學習起點，行程滿檔，下午在縣長周春米陪同下參訪九如鄉巴轆公園是屏北旗艦公園。記者劉星君／攝影
基隆市長參選人童子瑋24日展開「進步城市學習之旅」，首站到屏東縣作為學習起點，行程滿檔，下午在縣長周春米陪同下參訪九如鄉巴轆公園是屏北旗艦公園。記者劉星君／攝影

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