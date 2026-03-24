不跟政治家族比肩 劉櫂豪：無黨籍參選要做「全民縣長」

台東縣長選舉長期由兩大黨政治家族掌控，無黨籍前立委劉櫂豪今針對家族政治與未來參選表態明確回應，他強調，自己不會加入其他政黨，若參選將以無黨籍身分參選，並力爭成為真正服務全體鄉親的「全民縣長」。

劉櫂豪指出，台東縣長選舉中，選民常面臨「兩大黨政治家族接班人」的選擇，像是國民黨或民進黨提名人多為前任縣長的兄弟姊妹或子女。這種世襲現象讓地方政治生態「根正苗紅」，不一定能選出最適合的人。

他引用台東企業家賴坤成的觀察，表示花東政治生態長期如此，引發社會討論。劉櫂豪也澄清，雖然他的兄長曾任國大代表，但自己政治路線與家族完全不同，並感謝鄉親多年來給予超越黨派的支持。

對於是否考慮加入政黨參選，劉櫂豪明確回應：「不會，我將以無黨籍身分參選，當選後也會做一位無黨籍的全民縣長」。他強調，政治初衷是希望以實際行動服務地方，而非沿襲家族政治。

劉櫂豪的表態，也為台東即將到來的縣長選舉投下震撼彈，挑戰長期由政治世家主導的地方選舉格局，讓選民重新思考台東未來領導人的選擇。