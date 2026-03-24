童子瑋YT節目「基隆童學會」 首集邀林右昌談星座、傳授市政小撇步

基隆市長參選人童子瑋今天宣布在YouTube，開設「基隆童學會」節目，首集來賓是前市長林右昌，兩人大聊星座特質，林還傳授市政「小撇步」。童子瑋說，未來會邀請各領域的專家及知名人士互動，助他學習不同領域見聞，以利未來規畫市政願景。

童子瑋表示，因為他才39歲，對於許多領域仍有好奇心，也相信多方涉獵以增廣見聞，對未來市政願景的發想會更有幫助。他相信持續學習是帶動創意的第一步，希望藉由跟各方專業人士對談學習，所以節目名稱也才叫做「基隆童學會」。

首集「基隆童學會」錄影當天是林右昌的生日，兩人在節目上分析星盤，從太陽、月亮到上升星座，比較不同的「市長性格」。林也對童說過去自己緊盯團隊的小妙招，提醒童未來如何把市政團隊的螺絲拴緊，更許下生日願望，盼讓童子瑋有機會帶領基隆繼續往前衝。