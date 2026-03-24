謝國樑推「長樂65專案」 綠議員質疑未法制化淪政策買票

基隆市長謝國樑今天宣布長者福利加碼，市議員鄭文婷質疑動機，指這類缺乏制度保障的「專案」，究竟是長久的政策，還是僅為了騙取選票的政策買票？應訂定自治條例，展現誠意。

謝國樑今天宣布「基隆長樂65專案」，設籍滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節前可領到6500元敬老禮金。3節禮金目前每節發3000元，明年除加碼到6500元，領取門檻還放寬到設籍基隆滿3年長者，預估領取人數從2萬8千人，增加到8萬7千人。

鄭文婷表示，民進黨徵召基隆市議長童子瑋參選市長，童先前提出「65歲以上長者三節慰問金加倍」政見，獲得長者熱烈迴響。謝國樑在民調落後之際跟進，並加碼推出長樂65專案，動機令人質疑。

鄭文婷說，謝國樑提出的政策定名為「專案」，顯示這可能只是為了因應今年中秋節與選舉壓力的短期作法。這類缺乏制度保障的「專案」，究竟是長久的政策，還是政策買票？呼籲謝國樑應透過法制化展現誠意。

鄭文婷認為，如果謝國樑真的有心要照顧長者，不應只用專案方式搪塞，應該在市議會定期會時，提出「基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例」修正案，唯有將福利制度法制化，才能得到府會一致的支持與認同，也才是真正對長者有益的施政。

鄭文婷表示， 施政應踏踏實實，而非將福利淪為政策買票的工具。謝國樑過去已經有兩次不良紀錄（青年公益電動機車、染疫慰問金政見），建請務必先改正現行以選舉考量為出發點的決策模式，落實實質照顧長者福利的政策，才能得到市民的認同。