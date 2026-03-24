柯志恩拋政見引爆攻防 綠批抄邁學韓、藍轟賴瑞隆「只會抹黑」

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天提政見及後施政願景，隨即引爆藍綠隔空交鋒。高雄市議會民進黨團重砲抨擊，直指柯志恩「政見抄邁、空話學韓、避談擋預算」；國民黨團反酸賴瑞隆「提不出像樣政見，只剩抹黑」。

民進黨團總召江瑞鴻指出，柯志恩自稱準備4年，但政見內容「一問就破」，例如提出將市府與議會遷至亞洲新灣區，卻無法說明細節；另在農業、金融及產業政策上，多數內容與市府現行措施高度重疊，像是「農創品牌實驗室」與既有型農大聯盟、青創農企孵育政策相似，「資金轉運高雄」與中央推動的亞洲資產管理中心高雄專區方向一致，質疑只是「換句話說政策」。

民進黨團也點名，柯志恩主打半導體與AI帶動城市轉型，卻忽略高雄已在推動台積電設廠、數位孿生城市等重大計畫，柯對當前產業發展理解不足，連近期智慧城市展都未見公開行程，「對高雄現況掌握有限」。

民進黨團幹事長林智鴻再提「總預算」議題，批評柯志恩過去在立法院配合黨意阻擋預算，影響高雄建設與社福經費，卻在政見會中完全避談責任，「一邊擋預算，一邊談建設」，質疑誠信與立場。議員鄭孟洳則以「女版韓國瑜」形容柯志恩，指以數字口號包裝政見，內容流於空泛，以國際城市類比論述與高雄實際發展脫節。

面對綠營強烈攻勢，國民黨高雄市議會黨團強力反擊，總召黃香菽強調，柯志恩提出「七大願景、九大方針」，涵蓋產業、交通與教育等面向，具備完整施政藍圖，反觀賴瑞隆至今缺乏具體政見，政見發表反而流於批評對手，「對高雄未來沒有清楚想像」。

議員李雅靜批評，賴瑞隆與民進黨團操作總預算與財劃法議題，國民黨主張修法是為替高雄爭取更多資源，卻被刻意扭曲為「擋預算」，質疑是選舉操作。她指出，若以施政表現對照，民進黨長期執政已有基礎，但賴瑞隆仍停留選舉語言和抹黑攻擊，高下立判。

議員許采蓁強調，柯志恩政見並非全盤否定現有政策，而是在既有基礎上提出優化與調整，例如能源政策立場清楚，敢於表態興達電廠除役方向；反批賴瑞隆在能源議題上態度模糊，「只有黨意、沒有是非」。

國民黨團呼籲，選舉應該回歸對政策討論和政見比較，而不是為反對而反對，相信高雄市民也不會接受。