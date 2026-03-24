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鄭麗文偕柯志恩、謝龍介現身高雄 批南台灣成綠營禁臠：帶來執政腐敗

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
國民黨主席鄭麗文今日在高雄，和同黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩一同參與中華民國工商建研會南區聯誼會「與黨主席有約」活動。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文今日在高雄，和同黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩一同參與中華民國工商建研會南區聯誼會「與黨主席有約」活動。記者劉學聖／攝影

國民黨主席鄭麗文今日在高雄，和同黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩一同參與中華民國工商建研會南區聯誼會「與黨主席有約」活動，鄭麗文說台灣傳統產業進入寒冬，全是因為台灣政治長期非理性內鬥中，執政黨無法有效協助中小企業AI轉型，尤其南台灣超過30年未政黨輪替，已變成民進黨禁臠，只帶來腐敗和執政者的傲慢。

2026九合一選舉

鄭麗文表示，國內外局勢動盪、不穩定是產業最大敵人，政府應該提供有底氣、能安心的產業環境，讓基層員工和百工百業看到未來方向，「但台灣政治已長期陷入反智、非理性內鬥中」，國民黨一直努力將政治拉回常軌，讓政黨競爭回歸到政策；台灣也長期處在經濟繁榮「假象」，高科技產業帶動的榮景，讓多數台灣人無法享受其紅利，反倒加劇M型化社會。

「台灣傳統產業進入寒冬已非一年兩年的事！」鄭麗文表示，傳產和服務業須突破瓶頸、重新站起，尤其觀光旅遊業是服務業龍頭，該產業已面臨嚴重存亡挑戰，但國家戰略方向錯誤，不但使兩岸關係惡化，也讓多數產業無法看到榮景，政府雖喊話提供中小企業AI轉型，但小企業AI轉型的門檻仍高，企業只能望景興嘆，因此藍白合作上更加重著墨AI政策。

鄭麗文表示，台灣長期缺乏缺工，真正關係國家危機的核心就是少子化，因此藍白合作推出「投資台灣未來帳戶」加強投資孩子，讓每個孩子出生後設立戶頭並存入5萬元，12歲後每年再多存1萬元，由國家集體投資台灣股市，跟著指數型、穩定大盤的ETF做穩當投資，讓小孩從小就學習指數型成長，等到孩子18歲時就能有一筆財富能動用。

鄭麗文表示，2026年南台灣大選希望台南、高雄、屏東有全面性、前瞻性規畫，如同北北基桃連線，「不再陷入派系鬥爭，不再陷入分贓肉桶政治」，黨中央也將以高雄為基地，成立智庫南部中心，吸引具聰明頭腦、無私眼光、前瞻魄力的人才；謝龍介非常草根、接地氣，如今20年磨一劍，已非常謙卑地希望台南市給他一個4年機會，來翻轉台南。

「高雄具備國際都會發展條件，民進黨新南向基本上就是個笑話！」鄭麗文說，她相信柯志恩教授有國際眼光，尤其在教育專業上，相信柯會讓教育思維做翻天覆的改變，不再讓政治耽誤孩子未來；因此南台灣在政治上要有全新起點，是刻不容緩的，「南台灣一定要突破，已經超過30年不能政黨輪替，南台灣會變成民進黨禁臠，只會帶來腐敗和執政者的傲慢」。

國民黨主席鄭麗文今日在高雄，和同黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩一同參與中華民國工商建研會南區聯誼會「與黨主席有約」活動。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文今日在高雄，和同黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩一同參與中華民國工商建研會南區聯誼會「與黨主席有約」活動。記者劉學聖／攝影

國民黨主席鄭麗文今日在高雄，和同黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩一同參與中華民國工商建研會南區聯誼會「與黨主席有約」活動。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文今日在高雄，和同黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩一同參與中華民國工商建研會南區聯誼會「與黨主席有約」活動。記者劉學聖／攝影

國民黨主席鄭麗文今日在高雄，和同黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩一同參與中華民國工商建研會南區聯誼會「與黨主席有約」活動。記者劉學聖／攝影
國民黨主席鄭麗文今日在高雄，和同黨台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩一同參與中華民國工商建研會南區聯誼會「與黨主席有約」活動。記者劉學聖／攝影

傳統產業 中小企業 高雄

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