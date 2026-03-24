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影／綠營北市人選未定 周玉蔻嗆若提名「他」要扔雞蛋…王世堅酸回

聯合報／ 記者 陳煜彬陳筠青／台北即時報導
對於媒體人周玉蔻在臉書發文，開嗆如果徐國勇敢提名王世堅參選2026年台北市長，她會親自到民進黨中央黨部丟雞蛋。王世堅酸回，做人要有格，這個人是怎麼樣？社會自有公評。「她害慘多少人，對這樣沒品沒格的人，我連她的名字都不想提，她自從掃把掉了沒得飛去亂害人，她可能就是更緊張、更恐慌。一個沒格的人，我不想評論她」。記者陳煜彬／攝影
對於媒體人周玉蔻在臉書發文，開嗆如果徐國勇敢提名王世堅參選2026年台北市長，她會親自到民進黨中央黨部丟雞蛋。王世堅酸回，做人要有格，這個人是怎麼樣？社會自有公評。「她害慘多少人，對這樣沒品沒格的人，我連她的名字都不想提，她自從掃把掉了沒得飛去亂害人，她可能就是更緊張、更恐慌。一個沒格的人，我不想評論她」。記者陳煜彬／攝影

民進黨2026年台北市人選遲遲未定，民進黨秘書長徐國勇昨（23）日邀台北市黨公職座談，傾聽基層意見。民進黨立委吳思瑤會後轉述，行政院副院長鄭麗君仍是首選。民進黨台北市黨部主委張茂楠也表示，如果鄭麗君因關稅問題有其他考量，大家一致認為民進黨立委王世堅是最好人選，起碼能困住台北市長蔣萬安，使其無法到全國輔選。

2026九合一選舉

王世堅今天受訪時表示，昨天在場多數都是他在台北市議會的好同事，所以對他比較友善，也會對他寄予關愛，很感謝這些同事的情誼。但是面臨到選舉的時候，他有一些個人的考量，包括家庭背景等，他認為「我個人不適合參選啦，不能把國仇家恨帶入到選舉，這是我不可能的原因」。王世堅也稱讚黨內包括徐國勇、立委莊瑞雄以及吳思瑤，還有前立委高嘉瑜，都非常強、非常優秀，勝算也很大，黨應該讓最強的人出來。

另外，也有傳聞沈伯洋也是第二順位，王世堅說，沈伯洋在立法院表現很好，也深受綠色選民的支持，如果能夠脫穎而出，絕對是好事，自己也會全力幫忙輔選。

對於媒體人周玉蔻在臉書發文，開嗆如果徐國勇敢提名王世堅參選2026年台北市長，她會親自到民進黨中央黨部丟雞蛋。王世堅酸回，做人要有格，這個人是怎麼樣？社會自有公評。「她害慘多少人，對這樣沒品沒格的人，我連她的名字都不想提，她自從掃把掉了沒得飛去亂害人，她可能就是更緊張、更恐慌。一個沒格的人，我不想評論她」。

莊瑞雄 蔣萬安 吳思瑤 王世堅 民進黨 徐國勇 周玉蔻 鄭麗君

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