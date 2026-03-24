不選了？北市議員李傅中武涉詐千萬助理費案 黨提名今截止日未領表

國民黨北市議員黨內提名本周開放第一梯次領表登記，今天是領表最後一天，近日遭檢調搜索涉詐領千萬助理費案的山地原住民選區議員李傅中武並未領表，是否不爭取黨內提名？李傅中武今手機關機；辦公室助理僅表示「不方便回應。」

國民黨北市議員黨內提名，昨起第一梯次開放士林北投選區（第一選區）、內湖南港選區（第二選區、松山信義選區（第三選區）及山地及平地原住民選區領表及登記，領表至今天下午四點截止，登記則是到明天下午四點。

今天開放領表第二天、也是第一梯次領表最後一天，涉及台智光案一審被判決有罪的現任議員陳重文，市黨部上月底建請黨中央考紀會作適當處分，至今未有結果，今天陳重文已經領表，據了解明天將登記。

至於已連任4屆的山地原住民議員李傅中武，近日遭檢調搜索涉詐領千萬助理費案，日前以500萬元交保，並限制出境、出海。今天是黨內提名領表最後一天，市黨部未見李傅或代表前往領表。

今天前往市黨部領表登記、爭取黨內提名的議員新人，第一選區領表並登記的有現任議員林杏兒，陳重文、台北花卉公司副總經理黃子哲則已領表；第二選區現任議員吳世正完成領表登記；第三選區新人滿志剛領表、現任議員秦慧珠完成登記；平地原住民現任議員李芳儒則領表並完成登記。