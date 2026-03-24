快訊

柯文哲未能參加兒畢業典禮 陳佩琪獨自現身日本帶1照片彌補缺憾

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

不選了？北市議員李傅中武涉詐千萬助理費案 黨提名今截止日未領表

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
近日遭檢調搜索涉詐領千萬助理費案的山地原住民選區議員李傅中武並未領表，是否不爭取黨內提名？李傅中武今手機關機；辦公室助理僅表示「不方便回應。」記者林麗玉／攝影
近日遭檢調搜索涉詐領千萬助理費案的山地原住民選區議員李傅中武並未領表，是否不爭取黨內提名？李傅中武今手機關機；辦公室助理僅表示「不方便回應。」記者林麗玉／攝影

國民黨北市議員黨內提名本周開放第一梯次領表登記，今天是領表最後一天，近日遭檢調搜索涉詐領千萬助理費案的山地原住民選區議員李傅中武並未領表，是否不爭取黨內提名？李傅中武今手機關機；辦公室助理僅表示「不方便回應。」

2026九合一選舉

國民黨北市議員黨內提名，昨起第一梯次開放士林北投選區（第一選區）、內湖南港選區（第二選區、松山信義選區（第三選區）及山地及平地原住民選區領表及登記，領表至今天下午四點截止，登記則是到明天下午四點。

今天開放領表第二天、也是第一梯次領表最後一天，涉及台智光案一審被判決有罪的現任議員陳重文，市黨部上月底建請黨中央考紀會作適當處分，至今未有結果，今天陳重文已經領表，據了解明天將登記。

至於已連任4屆的山地原住民議員李傅中武，近日遭檢調搜索涉詐領千萬助理費案，日前以500萬元交保，並限制出境、出海。今天是黨內提名領表最後一天，市黨部未見李傅或代表前往領表。

今天前往市黨部領表登記、爭取黨內提名的議員新人，第一選區領表並登記的有現任議員林杏兒，陳重文、台北花卉公司副總經理黃子哲則已領表；第二選區現任議員吳世正完成領表登記；第三選區新人滿志剛領表、現任議員秦慧珠完成登記；平地原住民現任議員李芳儒則領表並完成登記。

黃子哲 陳重文 國民黨 議員

延伸閱讀

藍營竹縣內鬥…徐欣瑩喊停初選 陳見賢秀良民證自清

李孝亮爆雙重國籍35歲未當兵...李彥秀：選民心裡自有一把尺

北市中正萬華區藍白參選大爆炸 藍議員憂心恐綠營得利

李傅中武涉詐領助理費被約談 不影響北市議員初選登記

相關新聞

徐欣瑩籲撤初選資格「別一屍五命」 陳見賢：這是她自己想法

新竹縣長國民黨內初選激烈，預計周六定勝負。立委徐欣瑩今受訪說，據國家檔案局資料，嚴重違反黨內排黑條款，應撤銷參選資格「不希望一屍五命」。新竹縣副縣長陳見賢本人說「這是她自己的想法」，未對此回應，陳辦強調將透過司法途徑追究到底。

不選了？北市議員李傅中武涉詐千萬助理費案 黨提名今截止日未領表

國民黨北市議員黨內提名本周開放第一梯次領表登記，今天是領表最後一天，近日遭檢調搜索涉詐領千萬助理費案的山地原住民選區議員李傅中武並未領表，是否不爭取黨內提名？李傅中武今手機關機；辦公室助理僅表示「不方便回應。」

國影二期掀藍綠白混戰 綠議員：要行動力不是口水

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發文爭取中央允諾國家電影中心二期與停車場建設，引發藍白兩黨反彈。蘇系議員翁震州說，中央全額補助國影中心停車場 為民爭取需要的是行動力而不是抹黑的口水。

國影二期補助掀議 新北民代批中央跳票6年「選舉到了才做事」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今宣布成功爭取國家電影及視聽文化中心二期中央全額補助，引發地方民代發文質疑，相關計畫延宕多年，直到選舉將近才加速推動，批評「這根本是典型的選舉到了才做事」。

柯志恩提市政願景 賴瑞隆潑冷水：陳其邁早已在推動

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天首場政見發表會，她的對手民進黨參選人、立委賴瑞隆砲轟，柯一邊提出建設願景，一邊卻在國會擋下預算與法案，兩者落差明顯，難以說服市民，賴更指出，柯的政見諸多是他提過的，也是市長陳其邁早已在推動。

首場政見發表會 柯志恩拋市政府、議會遷到205兵工廠

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠舊址，她強調高雄已由重工業基地轉型為亞太轉運樞紐，未來不應只有物流和金融，也鎖定郵輪產業打造郵輪母港，引入國際品牌旗艦店，讓港區成為全世界看見高雄的窗口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。