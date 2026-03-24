竹縣長藍營初選白熱化 候選人形象與派系議題受關注

國民黨新竹縣長初選競爭趨於白熱化，引發外界高度關注。知名網紅 Cheap 24日在社群平台發文，將這場選戰定調為「NASA科技博士」與「江湖味」的對決，並直指國民黨若處理不好地方派系問題，恐在科技人聚集的新竹縣重演「順風就自爆」的慘劇，將江山拱手讓人。

Cheap 在文中分析兩位潛在候選人：現任立委、擁有 NASA 博士學位的徐欣瑩，以及曾任議長、現任副縣長陳見賢。他指出，新竹縣包含竹北、寶山等科技聚落，選民多為高知識份子，「科技人要選一個台灣矽谷首長，要選誰？」

Cheap 更拋出震撼彈，引述一張 1985 年竹北分局的「不良好戰分子」調查表，指稱陳見賢曾有過往爭議紀錄。他質疑，雖然年代久遠，但在現代選戰中會被放大檢視，其形象與新竹縣亟欲打造的「智慧城市」定位恐有嚴重違和感。

文中也針對國、民兩黨處理地方派系的手法進行對比。Cheap 認為，現任總統賴清德在處理南投、宜蘭初選時，寧願提拔形象清新的政治菜鳥，也要與地方爭議派系切割；反觀國民黨內部，他形容目前的局勢如同「總公司管不動加盟店」，高層面對掌握農、漁會與宮廟系統的地方大老顯得束手無策，只能被迫妥協。

Cheap 最後預言，若陳見賢出線，面對形象較為清新的民進黨對手鄭朝方，國民黨將陷入苦戰。隨著大選腳步接近，國民黨如何在「地方實力」與「候選人形象」之間取得平衡，並安撫不滿的基層聲音，將成為新竹縣長選戰的關鍵看點。