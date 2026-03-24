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民進黨新北新莊議員初選 新人陳岱吟、吳奕萱出線
民進黨新北市新莊區議員初選結果今出爐，新人陳岱吟、吳奕萱分別拿下第一、二名，以及現任議員林秉宥、翁震州共4人出線，前新北議員陳科名服務處主任翁昭仁未入列。
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民進黨新北市議員第3選區（新莊區）提名4席，現任3席議員中，林秉宥、翁震州尋求連任，鍾宏仁交棒給前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟，加上立委吳思瑤前辦公室主任吳奕萱及翁昭仁參選，形成5搶4局面，昨晚進行電話民調。
新北市黨部今天公布民調結果，由陳岱吟拿下第一，吳奕萱次之，林秉宥、翁震州分別位居第三和第四，4人通過初選：翁昭仁則排名第五，未能入列。
另外，民進黨今晚將進行新北第11選區（汐止、金山、萬里）初選民調，現任議員張錦豪、新人蔡美華、朱誼臻3人，將爭取2席提名機會。
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