民進黨新北新莊議員初選 新人陳岱吟、吳奕萱出線

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天首場政見發表會，她的對手民進黨參選人、立委賴瑞隆砲轟，柯一邊提出建設願景，一邊卻在國會擋下預算與法案，兩者落差明顯，難以說服市民，賴更指出，柯的政見諸多是他提過的，也是市長陳其邁早已在推動。

2026-03-24 13:15